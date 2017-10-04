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Güncelleme: 01:48, 05 Ekim 2017 Perşembe

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Silopi-Habur bölgesinde gece tatbikatı
Silopi-Habur bölgesinde gece tatbikatı

Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı yakınlarında yürütülen tatbikat Iraklı askerlerin katılımıyla devam ediyor. Alana zırhlı araçlarla sevk edilen Türk ve Iraklı askerler, üçüncü kez gece tatbikatı yaptı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı yakınlarında 18 Eylül'de başlatılan tatbikat, Iraklı askerlerin katılımıyla devam ediyor.

Irak sınırındaki Habur Sınır Kapısı'na yaklaşık 3 kilometre mesafede tır parkının karşısındaki alanda, 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla sevk ve idaresinde 28. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kurumahmut emir komutasında yürütülen tatbikat, Irak Silahlı Kuvvetleri birliklerinin de katılımıyla sürüyor.

2'NCİ ORDU KOMUTANI KORGENERAL TEMEL TATBİKATI YERİNDE İZLEDİ

Silopi'ye gelen 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, incelemelerde bulunarak tatbikatı yerinde izledi.

ÜÇÜNCÜ KEZ GECE TATBİKATI YAPILDI

Alana zırhlı araçlarla sevk edilen Türk ve Iraklı askerler, üçüncü kez gece tatbikatı yaptı. Askerler, tatbikatın ardından zırhlı araçlarla birliklerine geri döndü.



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