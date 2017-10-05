09:08, 05 Ekim 2017 Perşembe

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 5 Ekim 2017

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden bazı kanaat önderlerini ayrı ayrı kabul edecek.



(Ankara/19.30/13.30/15.30)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, İstanbul Aydın Üniversitesi akademik yıl açılış törenine katılacak.



(İstanbul/11.00)



2- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Arakanlı Müslümanların durumuna dikkati çekmek amacıyla düzenlenen "Ölüme Sürgün" başlıklı organizasyonda kadın sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelecek.



(İstanbul / 13.00)



3- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Güney Afrika Cumhuriyeti Temel Eğitim Bakanı Angie Motshekga ile Ticaret ve Sanayi Bakanı Rob Davies'le görüşmesinin ardından Türkiye ile Güney Afrika Cumhuriyeti arasındaki Karma Ekonomik Komisyonu heyetler arası toplantısına katılacak.



(Pretoria)



4- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Hakkari'de şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Abdil Kılınç'ın Bolvadin ilçesinde düzenlenecek cenaze merasimine iştirak edecek.



(Afyonkarahisar/12.50)



5- TBMM'den



- Genel Kurulda, İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı'nın görüşmelerine devam edilecek.



(TBMM/14.00)



- Plan ve Bütçe Komisyonunda bazı vergi kanunlarında değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tasarısı ele alınacak.



(TBMM/11.00)



- İçişleri Komisyonunda, Nüfus Hizmetleri Kanunu'nda değişiklik öngören kanun tasarısı ele alınacak.



(TBMM/10.00)







DÜNYA DİPLOMASİ



1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Yürütme Kurulunun Özel Oturumu'nda konuşacak, UNESCO Genel Direktörü Irina Bokova’yla görüşecek, Fransa'nın Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian’la bir araya gelecek.



(Paris)



2- Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşecek.



(Moskova)



3- Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki gayrimeşru referandumun yansımaları izleniyor.



(Erbil)



4- Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik şiddet olayları takip ediliyor.



(Myanmar)



5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.



(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)



6- İspanya'nın Katalonya bölgesindeki yasa dışı referandum sonrası gelişmeler takip ediliyor.



(Barselona/Madrid)



KÜLTÜR SANAT





1- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Camşid Koçkarov ile Turizm Kalkınması Devlet Komitesi Başkanı Aziz Abdulhakimov'un da yer aldığı heyetle görüşecek.



(Ankara/13.00)



2- Kültür ve Turizm Bakanlığının daveti üzerine Türkiye'ye gelen Hindistanlı oyuncu Aamir Khan, Kristal Elma etkinlikleri kapsamında Uniq Hall'de konuşma yapacak, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde öğrencilerle bir araya gelecek.



(İstanbul/13.00/16.00)





SPOR





1- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Yeni Eskişehir Stadı'nda İzlanda ile oynanacak Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu maçıyla ilgili basın toplantısı düzenleyecek.



- A Milli Takım, son çalışmasını Yeni Eskişehir Stadı'nda yapacak.



(Eskişehir/18.15/18.45)



- İzlanda Milli Takımı Teknik Direktörü Heimir Hallgrimsson, karşılaşmayla ilgili Yeni Eskişehir Stadı'nda basın toplantısına katılacak.



- İzlanda, Yeni Eskişehir Stadı'nda yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.



(Eskişehir/11.00/11.30)



2- Futbolda Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde C, E ve F gruplarında 9 maç oynanacak.



3- Geçen sezon FIBA Avrupa Kupası'nı kazanan Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi şampiyonu Rus temsilcisi Dinamo Kursk'la Süper Kupa'da karşılaşacak.



(Kursk/19.00)



4- Ümit Milli Futbol Takımı, 2019 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup ikinci maçında Kıbrıs Rum Kesimi ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.



(Larnaka/17.00)