Havice'nin tamamı DEAŞ'tan kurtarıldı

Nijer'de ABD özel kuvvetlerine pusu: 3 ölü

ABD Afrika Komutanlığı, Nijer'in güneydoğusunda bu ülke ile ABD'nin ortak devriye konvoyuna ateş açıldığını duyurdu. Pentagon'dan bir yetkili ise yaptığı açıklamada, saldırıda üç ABD askerinin öldüğünü, iki askerin yaralandığını iddia etti.