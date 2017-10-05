09:45, 05 Ekim 2017 Perşembe

Kuzey Irak'ın Metina bölgesindeki PKK hedefleri vuruldu



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Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine dün düzenlenen hava harekatında, PKK tarafından kullanılan silah mevzisi, barınak ile silah ve mühimmat depolarının imha edildiği bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine dün düzenlenen hava harekatında, PKK üyelerince kullanılan sığınak, barınak ile silah ve mühimmat depoları imha edildi. Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, TSK, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü üyelerince kullanılan kampları hedef almaya devam ediyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçakları, dün Metina bölgesindeki PKK kamplarına hava harekatı düzenledi. Bölgede bölücü terör örgütünce kullanıldığı belirlenen sığınak, barınak ile silah ve mühimmat depolarını imha eden uçaklar, emniyetle üslerine döndü. ERZİNCAN KIRSALINA HAVA HAREKATI Öte yandan, Erzincan'ın Refahiye ilçesi kırsalına düzenlenen hava harekatında, saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen silahlı 3 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

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