09:48, 05 Ekim 2017 Perşembe

Tacikistan'da evde alkol üretimine izin

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Tacikistan’da hükümet vatandaşlarına evde alkol ürünleri üretmesine resmen izin verdi.

Ozodi radyosu Rus hizmetinin haberine göre, üretimine resmen izin verilen alkollü içecekleri vatandaşın satması ise yasaklanıyor. Yeni düzenleme 2 Ekim'de Tacikistan milletvekillerince onaylanan "Devletin Etil alkol ve başka alkol ürünleri üretiminin kontrolu” yasasında yapılan değişikliklerde öngörülüyor.

Tacikistan milletvekilleri, sunulan değişiklikleri oybirliğiyle onayladı. Yeni değişikliklere göre, bundan böyle ülkenin sakinlerinin kendi tüketimleri için alkollü içecek üretmelerine resmi olarak izin verildi.

Tacikistan'da, evlerinde alkollü içki üreten birçok şarap üreticisi olduğu biliniyor. Bunlardan biri de ünlü Tacik sanatçısı Olim Kamolov'dur.



