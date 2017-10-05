10:28, 05 Ekim 2017 Perşembe

İki bakanlığa FETÖ operasyonunda 133 gözaltı kararı





Maliye ve Çalışma Bakanlıklarında FETÖ operasyonu başladı. Dördü çalışan toplamda 133 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, kamu kurum ve kuruluşlarındaki FETÖ mensuplarına yönelik soruşturmalar kapsamında Ankara merkezli 11 ilde operasyon düzenlendi. Bu çerçevede, FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen Maliye Bakanlığının ikisi çalışan, 99'u KHK ile ihraç edilen 101 personeli ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ikisi çalışan, 30'u KHK ile ihraç edilen 32 personeli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Operasyonda, sabah saatlerinde başlayan gözaltı işlemleri devam ediyor.

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