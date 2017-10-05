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Suudi Arabistan'da 22 kişiye gözaltı
Suudi Arabistan'da 22 kişiye gözaltı
Foto: Arşiv

Suudi Arabistan'da gözaltına alınan bir Katarlı ile 21 Suudi Arabistanlı'nın, sosyal paylaşım sitelerinde yayınladıkları videolar aracılığıyla halkı suç işlemeye teşvik ettiği öne sürüldü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Suudi Arabistan yönetiminin, "kamuoyunu tahrik etmek" ve "hukuki düzenin yasakladığı fiilleri işlemeye teşvik etmek" suçlamasıyla biri Katarlı 22 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın, Devlet Güvenlik Başkanlığından bir yetkiliye dayandırdığı haberde, bir Katarlı ile 21 Suudi Arabistanlı'nın gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Söz konusu şüphelilerin, sosyal paylaşım sitelerinde yayınladıkları videolar ile doğrudan ya da dolaylı olarak halkı suç işlemeye teşvik ettiği öne sürüldü.

Haberde videoların içerikleriyle ilgili herhangi bir bilgi verilmedi.



İlgili Konular Suudi Arabistan
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