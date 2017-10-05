Özbekistan, Rusya ile ticareti 5 milyar dolara çıkarmayı planlıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Özbekistan 3 Ekim'de Taşkent'te düzenlediği Özbek-Rus ticaret forumunun toplantısında yeni ticari anlaşmalara imza attı.
Özbekistan devlet televizyon kanalı uz24.uz'un haberine göre, Özbekistan Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Elyor Ganiev, iki ülke arasındaki ticaret hacminin yılın sonuna kadar 5 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini kaydetti.
Özbekistan Başbakan yardımcısı Nodir Otajonov Rus Gazprom şirketi ile kendi ülkelerinin güneyinde yeni gaz üretim alanlarının keşfi için çalışmalar başlattıklarını belirtti. Rusya Federasyonu Ticaret ve Sanayi Bakanı Denis Manturov ise yılın ilk yarısında, Rusya’nın Özbekistan’ın dış ticaret ortakları arasında ilk sıraya döndüğünü kaydetti.
Geçen yıl Özbekistan’ın Rusya ile ticaret hacmi bir önceki yıla göre yüzde 15,6 artış göstererek 4,2 milyar dolar olmuştu.
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Özbekistan Başbakan yardımcısı Nodir Otajonov Rus “Gazprom” şirketi ile kendi ülkelerinin güneyinde yeni gaz üretim alanlarının keşfi için çalışmalar başlattıklarını belirtti.
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