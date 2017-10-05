Güncelleme: 11:10, 05 Ekim 2017 Perşembe

Özbekistan, Rusya ile ticareti 5 milyar dolara çıkarmayı planlıyor





Özbekistan Başbakan yardımcısı Nodir Otajonov Rus “Gazprom” şirketi ile kendi ülkelerinin güneyinde yeni gaz üretim alanlarının keşfi için çalışmalar başlattıklarını belirtti.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Özbekistan 3 Ekim'de Taşkent'te düzenlediği Özbek-Rus ticaret forumunun toplantısında yeni ticari anlaşmalara imza attı. Özbekistan devlet televizyon kanalı uz24.uz'un haberine göre, Özbekistan Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Elyor Ganiev, iki ülke arasındaki ticaret hacminin yılın sonuna kadar 5 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini kaydetti. Özbekistan Başbakan yardımcısı Nodir Otajonov Rus Gazprom şirketi ile kendi ülkelerinin güneyinde yeni gaz üretim alanlarının keşfi için çalışmalar başlattıklarını belirtti. Rusya Federasyonu Ticaret ve Sanayi Bakanı Denis Manturov ise yılın ilk yarısında, Rusya’nın Özbekistan’ın dış ticaret ortakları arasında ilk sıraya döndüğünü kaydetti. Geçen yıl Özbekistan’ın Rusya ile ticaret hacmi bir önceki yıla göre yüzde 15,6 artış göstererek 4,2 milyar dolar olmuştu.

İlgili Konular Özbekistan Rusya

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.