Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro, Türkiye'ye geliyor

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Venezuela Bolivar Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, 5-6 Ekim'de Türkiye'de olacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Maduro, ikili ve heyetler arası görüşmelerde, Türkiye-Venezuela ilişkilerini ele alarak, bölgesel ve uluslararası sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulunacak.
İki ülkenin dışişleri bakanlarının başkanlığında Ortak İşbirliği Komisyonu'nun ikinci toplantısı da düzenlenecek.
9 il ile KKTC'de düzenlenen operasyonda aralarında yarbay, üsteğmen, teğmen, astsubay, uzman çavuş ve askeri öğrencilerin bulunduğu 19 şüpheli yakalandı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca son 9 ayda yapılan denetimlerde, mevzuata aykırı ve ruhsatsız çalıştığı saptanan 78 kreşin kapatılması kararı alındı
Venezuela Bolivar Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki kar yağışının ardından Kars ve Ardahan'da hava sıcaklığı sıfırın altını gördü
Maliye ve Çalışma Bakanlıklarında FETÖ operasyonu başladı. Dördü çalışan toplamda 133 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine dün düzenlenen hava harekatında, PKK tarafından kullanılan silah mevzisi, barınak ile silah ve mühimmat depolarının imha edildiği bildirildi
Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı yakınlarında yürütülen tatbikat Iraklı askerlerin katılımıyla devam ediyor. Alana zırhlı araçlarla sevk edilen Türk ve Iraklı askerler, üçüncü kez gece tatbikatı yaptı
17-25 Aralık 2013 öncesi FETÖ şüphelisi polis müdürleri ve firari eski savcı Zekeriya Öz ile irtibatı tespit edilen ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ile görüştü
MHP Genel Başkanı Bahçeli Manisa'da açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Türkiye, başta Kerkük olmak üzere tarihi Türkmen kentlerine zorla el konulması girişimlerine ve Irak'ın kuzeyinde Kürdistan'a kapı aralanmasına müsaade etmeyecektir." dedi.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden, FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı ByLock'un adli delil olma özelliğini boşa çıkarma amacıyla yapılan paylaşımların, örgütle mücadeleyi sulandırma çabası taşıdığı bildirildi.
İstanbul'da PKK mensuplarına yardım ve yataklık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u tutuklandı
Avustralya Parlamentosu üyelerinden oluşan heyet, Meclis'i ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan İran'da yaptığı açıklamada, "Suriye'de bir üçlü mekanizma var. Orada da İran, Rusya, Türkiye olarak Astana süreciyle çerçevelenen bir süreci işletiyoruz. Burada da çatışmasızlık bölgesini çok çok önemsiyoruz" dedi
Başakşehir Belediye Başkanlığı'na AK Parti'nin adayı Yasin Kartoğlu seçildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi neyin referandumunu yapıyor? Kendisini İsrail'den başka tanıyan bir dünya ülkesi yok. MOSSAD'la masaya oturarak verilen karar meşru olamaz, gayrimeşrudur." dedi.