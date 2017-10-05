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Güncelleme: 11:51, 05 Ekim 2017 Perşembe

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Bakanlıktan 78 kreş için kapatma kararı
Bakanlıktan 78 kreş için kapatma kararı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca son 9 ayda yapılan denetimlerde, mevzuata aykırı ve ruhsatsız çalıştığı saptanan 78 kreşin kapatılması kararı alındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının izniyle açılan özel kreş, gündüz bakımevi ve özel çocuk kulüpleri, il müdürlüklerince ilgili mevzuata göre yılda en az iki kez denetleniyor.

Bakanlık görevlileri, bu rutin denetimlerin yanı sıra ihbar ve şikayet üzerine de kreşlerde denetim yapıyor.

Bakanlığa bağlı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün verilerine göre, 1 Ocak-11 Eylül 2017 arasında yapılan denetimlerde mevzuata uygun çalışmayan veya ruhsatsız olan 78 kuruluş tespit edildi. 

Söz konusu özel kreş, gündüz bakımevi ve özel çocuk kulüplerinden 68'i kapatılırken, ruhsatsız çalışan 10 kuruluşun kapatma işlemlerinin de devam ettiği öğrenildi.

25 BİN 686 ANAOKULU, 2 BİN 190 ÖZEL KREŞ VAR

Türkiye genelinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından açılış izni alarak faaliyet gösteren 2 bin 190 özel kreş, gündüz bakımevi ve özel çocuk kulübü bulunuyor. Bu kuruluşlardan özel kreş ve gündüz bakımevlerinde 0-66 ay arasındaki çocuklara, özel çocuk kulüplerinde ise ilkokul ve ortaokul eğitimine devam eden çocuklara hizmet veriliyor.

Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 3 bin 478'i özel, 22 bin 208'i de resmi olmak üzere toplam 25 bin 686 anaokulu ve anasınıfı faaliyet gösteriyor.

VELİLERE "SOSYAL MEDYA" UYARISI

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Bakanlığın izniyle açılan özel kreş, gündüz bakımevi ve özel çocuk kulüplerine yönelik denetimleri hız kesmeden sürdürdüklerini vurguladı.

Çocukları kreşe giden ya da çocuklarını kreşe göndermeyi düşünen ailelere dikkat etmeleri gereken konular hakkında uyarılarda bulunan Bakan Kaya, şunları kaydetti:

"Ailelerin çocuklarını emanet edeceği özel kreş, gündüz bakımevi ve özel çocuk kulüplerinin resmi kurumlara bağlı olup olmadığının iyi araştırılması gerekiyor. Ayrıca bazı kreşler çocukların fotoğraflarına sosyal medya hesaplarında yer veriyor. Bu konuda Bakanlığımızca önceki yıllarda yayınlanan tebliğ kapsamında çocukların fotoğraflarının kreşlerin sosyal medya hesaplarında paylaşılması veli izninin alınması şartına bağlandı. Kuruluşların çocukların fotoğrafını paylaşmak için veliden yazılı izin alması gerekiyor. Velilerimiz izin vermediği sürece hiçbir çocuğun fotoğrafı paylaşılamaz."



İlgili Konular Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
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