12:24, 05 Ekim 2017 Perşembe

İbadi, Fransa'ya gitti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Irak Kürt Bölgesi’nde 25 Eylül’de gerçekleşen bağımsızlık referandumuna ilişkin tartışmalar sürerken Irak Başbakanı Haydar El İbdai, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmek üzere dün öğleden sonra Paris’e gitti.

İngilizce yayın yapan Iraqi News’a göre, Irak Başbakanlığı’ndan ziyarete ilişkin yapılan açıklamada El İbadi’ye Savunma, sanayi, petrol, tarım, yüksek öğrenim, bilim araştırma ve göç bakanlarının yer aldığı” yüksek düzeyli bir heyet eşlik ediyor. Haberde Haydar El İbadi’nin Cumhurbaşkanı Macron ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean İves Le Drian ile görüşmelerinin Perşembe günü yapılacağı bilgisine yer verildi.

İraqi News, Paris’ten daha önce yapılan açıklamalarda ise Macron’un bağımsızlık referandumunun sonucunda yaşanan "siyasi krizi çözmeye niyetlendiğinin'' duyurulduğunu anımsattı.