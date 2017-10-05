12:41, 05 Ekim 2017 Perşembe

Armutlu’ya armağan bir irfan merkezi: Mustafa Rıza Bey Kütüphanesi

İbrahim Ethem Gören / Dünya Bülteni Kültür Merkezi

Armutlu’nun ilk kütüphanesi; Mustafa Rıza Bey Kütüphanesi 30 Eylül Cuma günü dualarla açılarak kitap ve okuma sevdalılarının hizmetine girdi.

Yalova’nın sayfiye merkezlerinden Armutlu kütüphanesine; bir adım öte irfan merkezine kavuştu. İşadamı Osman Birkan’ın ceddinden miras kalan tarihi binada tesisine öncelik ettiği kütüphane Armutlu’nun ilkleri arasında yer alıyor.

Mustafa Rıza Bey Kütüphanesi’nin açılışına Armutluluların yanı sıra Bursa, Yalova ve İstanbul’dan gelen misafirler ve ilçenin mülki ve idari erkânı iştirak etti.

Açılışta Bab-ı Nun Geleneksel Sanatlar ve Kültür Derneği’nden gelen musiki üstadları klasik ve tasavvuf musikisinden eserler icra ederken Osman Birkan önümüzdeki günlerde kütüphane bünyesinde meraklılarına musıki dersleri ve icraları verileceğini bilgisini aktardı.

İHTİSAS KÜTÜPHANESİ OLARAK HİZMET VERECEK

Armutlu şehir mimarisinin klasik unsurlarına sahip Osmanlı konağında hayata geçirilen kütüphanenin kültür ve sanat alanında ihtisas kütüphanesi olması hedefleniyor.

İşadamı Osman Birkan’ın öncülüğünde irfan merkezi hüviyetine sahip olan kütüphanenin açılışı ebru ve tezhip şölenine dönüştü.

Günümüzün usta sanatkârlarından hattat ve ebrucu Ahmet Sabri Mandıracı ebru teknesiyle Armutlu tarihinde ilk ebru teknesini açan isim olarak kadim ilçenin tarihine not düşmüş oldu.

AHMET SABRİ MANDIRACI MUSTAFA RIZA BEY KÜTÜPHANESİ’NDE EBRU VE HAT DERSLERİ VERECEK

Sabri Mandıracı, ülkemizde karakışının hükümran olduğu yıllarda öz sanatlarımıza can suyu taşıyan son büyük ustalara; Mustafa Düzgünman Üstad’a ve Ali Alparslan Hoca’ya talebe olarak ebru sanatındaki tertip ve erkânı; hat sanatındaki muvâzene ve usulü öğrenerek icazet almış. Aldığı icazetin hakkını vermek için 40 yıl boyunca teknesinde kadim ebru sanatımıza hizmet etmenin naif gayreti içerisinde bulunmuş. Eslâfın, “iğne iye kuyu kazmak” şeklinde tabir ettiği kadim sanatta battal, hatip ve çiçekli ebrularla hasbıhâl etmiş; hocasının tertibi üzerine hüvesi hüvesine milimi milimine gayretli çalışmalara râm olmuş.

Mustafa Düzgünman Üstattan ebru icazeti alan ve kadim cilt sanatını da öğrenen Sabri Mandıracı Armutlu ve bölge sakinlerinden ebru ve hat sanatını öğrenmek isteyenlere hocasından tevarüs eden tüm bilgileri aktaracak olmanın tatlı telaşı içerisinde bulunuyor.

Bursa Bab-ı Nun Gelenekli Sanatlar ve Kültür Derneği mensuplarından müzehhibe Elif Birkan da haftanın belirli günlerinde Bursa’dan Armutlu’ya gelerek gönlünde tezyini sanatlara ve tezhibe açık kapılar bulunanlara sanatının inceliklerini öğretecek.

Armutlu Mustafa Rıza Bey Kütüphanesi’nde tezhip dersleri verecek olan Elif Birkan’ın mütalaaları ve hissiyatı ise şöyle:

“Armutlu’da Mustafa Rıza Bey Kütüphanesi’nin açılışı neşeli ve heyecanlı bir ortamda gerçekleştiği için mutluyum. Özellikle çocuklar geleneksel sanatlarımıza ve kitaplara çok ilgi gösterdiler, merakla sordular, denediler, kitap raflarının arasında gezinip incelediler. Hatta büyüklerden daha çok sabırla dinleyip, alaka gösterdiler bence.

Orada çocukları izlerken onların okuma ve kitap meraklarının zirvesinde iken bunu değerlendirme fırsatına sahip olduklarını düşündüm, çünkü bu çocukken sahip olunması gereken bir şey. Çocuklarla ilgilenildiğinde kitap merakı yıllar içinde çoğalarak bir şekilde devam eder, ama buna mutlaka çocukken başlanmalıdır kanaatimce.

Amcam Osman Birkan ve emeği geçen herkes sağ olsun. Ülkemizde kütüphane bekleyen daha ne çok köy, şehir ve okumak, öğrenmek isteyen de ne çok çocuk vardır kim bilir! Darısı onlara olsun.”

OKUMA VE DERS ÇALIŞMA MEKÂNI OLACAK

Binlerce kitaba ev sahipliği yapan kütüphanede Armutlular istedikleri zaman gelip kitaplarla hemhâl olabilecekleri gibi öğrenciler ve araştırmacılar da suhuletli bir ortamda ders çalışma, araştırma yapma imkânına sahip olacak.

OSMAN BİRKAN: ÖNEMLİ OLAN KULLUK BİLGİSİ

Açılış öncesinde görüştüğümüz kütüphanenin banisi Osman Birkan okumanın önemine şu cümlelerle atıfta bulunmuştu: “Okumak bilgimizi artırmak en önemli işimiz olmalıdır. Bu faaliyetin önemli unsuru âlimleri dinlemek ve onların ilimlerinden istifade etmektir. İlim, sanat ve spor, gençleri ve tüm toplumu neticesiz uğraşılardan kurtarıp maddi ve manevi gelişmelere götürür. Tabii ki en önemli olan da ilmi; nereden gelip nereye gittiğimizi öğreten Allah’a olan kulluk bilgisidir.”

MİNİ MUSİKİ KONSERLERİ VE SOHBET TOPLANTILARI DA DÜZENLENECEK

Kütüphanede hat, ebru, tezhip derslerinin yanı sıra musiki dersleri de verilecek yılın belirli zamanlarında konserler ve sohbet toplantıları tertip edilecek. Böylelikle irfan ocağına dönüşecek olan kütüphane bir nevi Sanat-Kültür Merkezi olarak da faaliyet gösterecek.

FÎHÂ KÜTÜBÜN KAYYIMEH

Kadim kütüphanelerin kitabelerine “Fîhâ kütübün kayyıyeh” yazılıdır. Beyyine Suresi’nin üçüncü ayeti kerimesi “(O sayfalar) içinde temel, değişmez hükümler yazılı olan kitaplardır” mealini hâvî.

Mustafa Rıza Bey Kütüphanesi’nin dış cephesinde de celi sülüs hat neviyle yazılmış bulunan mezkûr ayet-i celile Armutlu halkını “Rakım Mesleği’nin en ince edasıyla okuyup irfan sahibi olmaya davet ediyor. Mahmut Şahin Üstadın ketebe koyduğu levhada Enes Şahin Usta’nın ahşap işçiliğini göze çarpıyor.

KÜTÜPHANENİN TÜRKİYE’YE ÖRNEKLİK TEŞKİL ETMESİNİ DİLİYORUZ

Kütüphaneye gelecek çocuklu annelerin ihtiyaçları gözetilerek bahçe, çocuk oyun alanı şeklinde düzenlenmiş. Ebeveynlerin tahsil çağındaki çocukları kitaplarla haşır haşır-neşir olurken küçük çocuklar da bahçedeki oyun bölgesinde vakit geçirip yorgunluklarını ikram edilecek şerbet ile dindirecek.

Dünya Bülteni ailesi olarak Armutlu’da kitaba, sanata ve estetik güzelliklere dair sığınma sahnesi olan Mustafa Rıza Bey Kütüphanesi’nin tüm Türkiye’ye örneklik teşkil ederek hayırlı olmasını temenni ediyoruz.