13:18, 05 Ekim 2017 Perşembe

Kenya'da protestoler nedeniyle üniversite kapatıldı





Nairobi Üniversitesi, protestoların kontrol altına alınamaması üzerine kapatıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Kenya'daki Nairobi Üniversitesi, öğrenciler ve polis arasında yaşanan şiddet olaylarının ardından kapatıldı. Nairobi Üniversitesinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, öğrenci protestoları sonrasında bozulan güvenlik durumu nedeniyle üniversitenin kapatıldığı belirtildi ve yurtlarda kalan öğrencilerin eşyalarını toplayarak okulu terk etmeleri istendi. Öğrenci protestolarını kontrol altına alamayan üniversite yönetimi, bozulan güvenlik durumu sebebiyle bir sonraki açılış tarihi ilan edilene kadar üniversitenin kapatıldığını duyurdu. Başkent Nairobi'de bulunan üniversitenin öğrencileri, Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta'ya hakaretten gözaltına alınan milletvekili Babu Owino'nun serbest bırakılması için geçen hafta gösterilere başlamıştı. Üniveriste yönetiminin kontrol altına almakta zorlandığı protestolara polis müdahale etmiş, öğrencilerle polis arasında yaşanan çatışmalarda, 20'nin üzerinde öğrenci yaralanmıştı. Polisin müdahalesine ve üniversite yönetimine tepki gösteren öğrenciler ise yeniden protesto düzenleyerek üniversite yönetimindeki bazı isimlerin istifa etmesini istemiş kampüsteki binalara taşlarla saldırarak zarar vermişti. Kenya'nın 1963'te bağımsızlığını ilan etmesinin ardından 1970 yılında kurulan ve yaklaşık 100 bin öğrencisi bulunan Nairobi Üniversitesi, ülkenin ilk devlet üniversitesi olma özelliği taşıyor.

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