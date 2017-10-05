Hamas'ın yeni Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Aruri oldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcılığı görevine hareketin önde gelen isimlerinden Salih el-Aruri'nin seçildiği bildirildi.
Hamas kaynaklarından alınan bilgiye göre, hareket içinde birkaç gün önce başlayan seçim süreci bu sabah sona erdi. Seçim sonucunda Aruri, Hamas'ın yeni Siyasi Büro Başkan Yardımcısı oldu.
Daha önce bu görevi yürüten İsmail Heniyye, mayıs ayında Halid Meşal'in yerine Hamas Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.
SALİH ARURİ KİMDİR?
Ramallah yakınlarındaki Arura beldesinde 1966 yılında doğan Aruri, El-Halil Üniversitesi İlahiyat Bölümü'nden mezun oldu.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın Batı Şeria'daki ilk yapılanmasının kurulmasında yer alan Aruri, 1992 yılında İsrail tarafından gözaltına alındı ve 15 yıl hapse mahkûm edildi.
Aruri, 2007 yılında hapisten çıktıktan 3 ay sonra tekrar tutuklandı ve hakkında 3 yıl daha hapis kararı verildi. İsrail Yüksek Mahkemesi, daha sonra Aruri'nin serbest bırakılıp Filistin dışına gönderilmesini kararlaştırdı.
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