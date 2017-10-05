13:55, 05 Ekim 2017 Perşembe

Alman meclisinde 'AfD'nin yanına kim oturacak' tartışması

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Almanya’da 24 Eylül’de yapılan genel seçimlerden sonra oluşan Federal Mecliste (Bundestag) grubu bulunan partilerin temsilcilerinin yaptığı toplantıda, ilk oturumun 24 Ekim'de toplanacağı konusunda anlaştıkları ancak partilerin oturma düzeni konusunda uzlaşma sağlanamadığı belirtildi.

Sol Parti temsilcisi Petra Sitte, ilk oturum için geçici oturma düzeninde Almanya için Alternatif (AfD) partisi milletvekillerinin mecliste en sağda oturacağını belirterek, AFD’nin yanında sırasıyla Hür Demokrat Parti (FDP), Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri, Yeşiller ve Sol Parti milletvekillerinin oturacağını belirtti.

FDP temsilcisi Marco Buschmann ise, bu oturma düzenine itiraz edeceklerini ve 13 Ekim’de yapılacak toplantıda bunu gündeme alacaklarını kaydetti.

AFD temsilcisi Bernd Baumann ise, partisinin oturacağı yeri beğenerek, kendilerinin hemen hükümet sıralarının önünde oturacaklarından dolayı yapıcı muhalefet yapacaklarına sevindiklerini ifade etti.

Toplantıda meclis başkan yardımcısı sayısı konusunda da anlaşma sağlanamadığı ifade edildi.