Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
16:31, 05 Ekim 2017 Perşembe
Filistin
Güncelleme: 14:19, 05 Ekim 2017 Perşembe

  • Paylaş
Filistin Kurtuluş Örgütü'nden ABD ve İsrail'e çağrı
Filistin Kurtuluş Örgütü'nden ABD ve İsrail'e çağrı

Filistin Kurtuluş Örgütü, ABD ve İsrail'den, başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarındaki Filistin devletini tanımasını talep etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat yaptığı yazılı açıklamada, ABD ve İsrail'deki bazı siyasi çevrelerin, kurulması planlanan Filistin hükümetinden İsrail'i tanımasını istemesini kınadı.

Filistin hükümetinden önce İsrail ve ABD'nin başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarındaki Filistin devletini tanımasını talep eden Ureykat, "Nihai anlaşmaya varmanın tek yolu bu. Bu şekilde İsrail, Filistin devleti ile yan yana barış ve güvenlik için yaşar." ifadelerini kullandı.

Ayrıca ABD ve İsrail'e "İsrail'de hiçbir Filistin kurumunun tanınmadığına dair yalan haberler yayarak uluslararası toplumu aldatma ve gerçekleri çarpıtma çabalarına katılmama" çağrısında bulunan Ureykat, FKÖ'nün 29 yıldır İsrail tarafından tanındığını hatırlattı.

Ureykat, "Bu tür haberler, bölgede adil ve kalıcı barışın sağlanması konusunda ana taraf konumundaki Filistin'in, ulusal uzlaşının gerçekleşmesi için sarf ettiği çabaların başarısızlığa uğramasına hizmet ediyor." ifadelerini kullandı.

Gazze'de 2007'den bu yana kontrolü elinde bulunduran Hamas ile Ramallah'taki Filistin yönetimi arasındaki siyasi uzlaşı arayışları çerçevesinde Hamas, 17 Eylül'de yaptığı açıklamayla Gazze'deki İdari Komite'yi feshetmişti.

Filistin yönetimi de hükümet toplantısını salı günü Gazze'de düzenlemiş, buradaki bakanlıklar görevlerini uzlaşı hükümetine devretmeye başlamıştı.

Hamdallah, hükümet toplantısı ve bakanlıkların teslimi için beraberinde çok sayıda bakanla salı günü Gazze'ye gelmişti.

 



İlgili Konular FKÖ Filistin Kurtuluş Örgütü İsrail
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Filistin Haberleri
Katalanların bağımsızlık oturumu iptal edildi
Katalanların bağımsızlık oturumu iptal edildi

İspanya Anayasa Mahkemesi, Katalan parlamentosunun oturumunu askıya aldı
İsviçre İtalyan mafya üyelerini iade edecek
İsviçre, İtalyan mafya üyelerini iade edecek

İsviçre'nin, İtalyan mafya örgütü “Ndrangheta” ile bağı tespit edilen 9 şüpheliyi İtalya'ya iade edeceği açıklandı
Hindistan Cumhurbaşkanı Etiyopya'da
Hindistan Cumhurbaşkanı Etiyopya'da

Müslümanlara karşı dini nefreti körükleyen bir gruba yakınlığıyla bilinen Hindistan Cumhurbaşkanı resmi ziyaret için Etiyopya'ya gitti
AP Kırım Tatarlarına yönelik zulmü kınadı
AP, Kırım Tatarlarına yönelik zulmü kınadı

AP, Rusya işgali altındaki Kırım'da Tatarlara yönelik zulmün kınandığı tarasıyı kabul etti
Arakan'daki son durum hakkında açıklama
Arakan'daki son durum hakkında açıklama

Arakan Rohingya Birliği, Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara yönelik saldırıların artarak devam ettiğini açıkladı
İbadi görüşmesi sonrası Macron Güçlü Irak istiyoruz
İbadi görüşmesi sonrası Macron: Güçlü Irak istiyoruz

Fransa Cumhurbaşkanı Macron Irak Başbakanı ile yaptığı toplantı sonrası açıklamasında, "Referandumdan önce ve sonra söylediğim gibi Irak'ın toprak bütünlüğünü ve güçlü bir Irak devleti istiyoruz" dedi
Filistin Kurtuluş Örgütü'nden ABD ve İsrail'e çağrı
Filistin Kurtuluş Örgütü'nden ABD ve İsrail'e çağrı

Filistin Kurtuluş Örgütü, ABD ve İsrail'den, başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarındaki Filistin devletini tanımasını talep etti
Çerkes aktivist Ruslan'ın mahkemesi öncesi gerginlik
Çerkes aktivist Ruslan'ın mahkemesi öncesi gerginlik

21 Mayıs'ta açlık grevine başlayan Ğuaşö bugün yapılacak olan mahkemesine götürülürken aracı bir grup tarafından durduruldu
2017 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi belli oldu
2017 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi belli oldu

Nobel Edebiyat Ödülü'nü İngiliz yazar Kazuo Ishiguro aldı
Alman meclisinde 'AfD'nin yanına kim oturacak' tartışması
Alman meclisinde 'AfD'nin yanına kim oturacak' tartışması

Almanya’da 24 Eylül’de yapılan genel seçimlerden sonra oluşan Federal Mecliste, liberal eğilimli Hür Demokrat Parti milletvekillerinin, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi milletvekilleriyle yan yana oturmak istemediği bildirildi.
Fransa'da OHAL kalıcı hale geliyor
Fransa'da OHAL kalıcı hale geliyor

Fransa'da OHAL kalktıktan sonra yürürlüğe girecek terörle mücadele yasa tasarısı OHAL'i aratmayan düzenlemeler içeriyor
Kenya'da sıtma salgınından ölenlerin sayısı 30'a yükseldi
Kenya'da sıtma salgınından ölenlerin sayısı 30'a yükseldi

Kenya'da salgın nedeniyle Baringo ve Marshabit eyaletlerinde ölü sayısı 30'a çıktı
Çin e ait iki gemi uluslararası sularda çarpıştı
Çin’e ait iki gemi uluslararası sularda çarpıştı

Çarpışmanın ardından batan balıkçı teknesinin 12 mürettebatından haber alınamıyor
Hamas'ın yeni Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Aruri oldu
Hamas'ın yeni Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Aruri oldu

Hamas kaynaklarından alınan bilgiye göre yapılan seçim sonucunda Aruri, Hamas'ın yeni Siyasi Büro Başkan Yardımcısı oldu
Kenya'da protestoler nedeniyle üniversite kapatıldı
Kenya'da protestoler nedeniyle üniversite kapatıldı

Nairobi Üniversitesi, protestoların kontrol altına alınamaması üzerine kapatıldı
Deyrizor'daki kanlı mücadelenin bedelini siviller ödüyor
Deyrizor'daki kanlı mücadelenin bedelini siviller ödüyor

Suriye'nin Irak sınırındaki Deyrizor'u DEAŞ'tan kurtarma gerekçesiyle operasyon düzenleyen taraflar, sivilleri mağdur ediyor

Haberler

İsrail, Myanmar'a şaibeli silah satışıyla ilgili sessiz!
İsrail Myanmar'a şaibeli silah satışıyla ilgili sessiz

Hamas'tan Netanyahu'ya tepki
Hamas'tan Netanyahu'ya tepki

Netanyahu'dan Yahudi işgalcilere 'binlerce yeni ev' sözü
Netanyahu'dan Yahudi işgalcilere 'binlerce yeni ev' sözü

İsrail, Filistinlilerin yaşadığı Arakib'i 119'uncu kez yıktı
İsrail Filistinlilerin yaşadığı Arakib'i 119'uncu kez yıktı

İşgal güçleri 8 Filistinliyi gözaltına aldı
İşgal güçleri 8 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Uzlaşı Hükümeti üyeleri Gazze'ye gidiyor
Filistin Uzlaşı Hükümeti üyeleri Gazze'ye gidiyor

Gazze'deki elektrik krizinin yol açtığı su kirliliği alarm veriyor
Gazze'deki elektrik krizinin yol açtığı su kirliliği alarm veriyor

İsrail'in Myanmar'a şaibeli silah satışı yargıya taşındı
İsrail'in Myanmar'a şaibeli silah satışı yargıya taşındı






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 