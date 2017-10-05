14:14, 05 Ekim 2017 Perşembe

Çerkes aktivist Ruslan'ın mahkemesi öncesi gerginlik





21 Mayıs'ta açlık grevine başlayan Ğuaşö bugün yapılacak olan mahkemesine götürülürken aracı bir grup tarafından durduruldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Abhazya plakalı ambulans araçla mahkemeye doğru yola çıkan Çerkes aktivist Ruslan Ğuaşö (67)'nün aracı bir grup tarafından durduruldu. 5 Ekim saat 15.00’de Ruslan (Ğuaşö)Gvaşev’in Krasnodar’da tekrar mahkemesi var. 21 Mayıs'ta Çerkes Soykırımı ve Sürgünü anma günü için Kıyı Boyu Şapsığ bölgesinde bulunan Çerkeslerin bir araya gelerek anma etkinliği düzenlemesi nedeniyle takibata uğrayan aktivist Ğuaşö Ruslan açlık grevine başlamıştı. Cherkessia.net'in haberine göre Lazarevski Mıntıkasına bağlı Soçi mahkemesinin Adığe Anma Günü'nde düzenlenen duaya ilişkin davayı yeniden incelediği, Çerkes-Şapsığ Konseyi eski başkanı Ğuaşö Ruslan'a verilen cezayı onadığı aktarıldı. Aktivistin avukatı karar itiraz edeceklerini açıklarken Ğuaşö Ruslan da Facebook hesabı üzerinden açlık grevine başlayacağını duyurarak: “Ben Ğuaşö Ruslan (Ruslan Gvaşev) burada ve şimdi süresiz açlık grevine başlıyorum. Halkıma ve şahsıma yönelik adaletsizliği böyle kınıyorum.” diye kaydetmişti.

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