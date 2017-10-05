Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
16:31, 05 Ekim 2017 Perşembe
Kafkaslar
14:14, 05 Ekim 2017 Perşembe

  • Paylaş
Çerkes aktivist Ruslan'ın mahkemesi öncesi gerginlik
Çerkes aktivist Ruslan'ın mahkemesi öncesi gerginlik

21 Mayıs'ta açlık grevine başlayan Ğuaşö bugün yapılacak olan mahkemesine götürülürken aracı bir grup tarafından durduruldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Abhazya plakalı ambulans araçla mahkemeye doğru yola çıkan Çerkes aktivist Ruslan Ğuaşö (67)'nün aracı bir grup tarafından durduruldu. 5 Ekim saat 15.00’de Ruslan (Ğuaşö)Gvaşev’in Krasnodar’da tekrar mahkemesi var.

21 Mayıs'ta Çerkes Soykırımı ve Sürgünü anma günü için Kıyı Boyu Şapsığ bölgesinde bulunan Çerkeslerin bir araya gelerek anma etkinliği düzenlemesi nedeniyle takibata uğrayan aktivist Ğuaşö Ruslan açlık grevine başlamıştı.

Cherkessia.net'in haberine göre Lazarevski Mıntıkasına bağlı Soçi mahkemesinin Adığe Anma Günü'nde düzenlenen duaya ilişkin davayı yeniden incelediği, Çerkes-Şapsığ Konseyi eski başkanı Ğuaşö Ruslan'a verilen cezayı onadığı aktarıldı.

Aktivistin avukatı karar itiraz edeceklerini açıklarken Ğuaşö Ruslan da Facebook hesabı üzerinden açlık grevine başlayacağını duyurarak: “Ben Ğuaşö Ruslan (Ruslan Gvaşev) burada ve şimdi süresiz açlık grevine başlıyorum. Halkıma ve şahsıma yönelik adaletsizliği böyle kınıyorum.” diye kaydetmişti.

 



İlgili Konular Ruslan Ğuaşö Çerkes Rusya
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Kafkaslar Haberleri
İsviçre İtalyan mafya üyelerini iade edecek
İsviçre, İtalyan mafya üyelerini iade edecek

İsviçre'nin, İtalyan mafya örgütü “Ndrangheta” ile bağı tespit edilen 9 şüpheliyi İtalya'ya iade edeceği açıklandı
Hindistan Cumhurbaşkanı Etiyopya'da
Hindistan Cumhurbaşkanı Etiyopya'da

Müslümanlara karşı dini nefreti körükleyen bir gruba yakınlığıyla bilinen Hindistan Cumhurbaşkanı resmi ziyaret için Etiyopya'ya gitti
AP Kırım Tatarlarına yönelik zulmü kınadı
AP, Kırım Tatarlarına yönelik zulmü kınadı

AP, Rusya işgali altındaki Kırım'da Tatarlara yönelik zulmün kınandığı tarasıyı kabul etti
Arakan'daki son durum hakkında açıklama
Arakan'daki son durum hakkında açıklama

Arakan Rohingya Birliği, Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara yönelik saldırıların artarak devam ettiğini açıkladı
İbadi görüşmesi sonrası Macron Güçlü Irak istiyoruz
İbadi görüşmesi sonrası Macron: Güçlü Irak istiyoruz

Fransa Cumhurbaşkanı Macron Irak Başbakanı ile yaptığı toplantı sonrası açıklamasında, "Referandumdan önce ve sonra söylediğim gibi Irak'ın toprak bütünlüğünü ve güçlü bir Irak devleti istiyoruz" dedi
Filistin Kurtuluş Örgütü'nden ABD ve İsrail'e çağrı
Filistin Kurtuluş Örgütü'nden ABD ve İsrail'e çağrı

Filistin Kurtuluş Örgütü, ABD ve İsrail'den, başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarındaki Filistin devletini tanımasını talep etti
Çerkes aktivist Ruslan'ın mahkemesi öncesi gerginlik
Çerkes aktivist Ruslan'ın mahkemesi öncesi gerginlik

21 Mayıs'ta açlık grevine başlayan Ğuaşö bugün yapılacak olan mahkemesine götürülürken aracı bir grup tarafından durduruldu
2017 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi belli oldu
2017 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi belli oldu

Nobel Edebiyat Ödülü'nü İngiliz yazar Kazuo Ishiguro aldı
Alman meclisinde 'AfD'nin yanına kim oturacak' tartışması
Alman meclisinde 'AfD'nin yanına kim oturacak' tartışması

Almanya’da 24 Eylül’de yapılan genel seçimlerden sonra oluşan Federal Mecliste, liberal eğilimli Hür Demokrat Parti milletvekillerinin, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi milletvekilleriyle yan yana oturmak istemediği bildirildi.
Fransa'da OHAL kalıcı hale geliyor
Fransa'da OHAL kalıcı hale geliyor

Fransa'da OHAL kalktıktan sonra yürürlüğe girecek terörle mücadele yasa tasarısı OHAL'i aratmayan düzenlemeler içeriyor
Kenya'da sıtma salgınından ölenlerin sayısı 30'a yükseldi
Kenya'da sıtma salgınından ölenlerin sayısı 30'a yükseldi

Kenya'da salgın nedeniyle Baringo ve Marshabit eyaletlerinde ölü sayısı 30'a çıktı
Çin e ait iki gemi uluslararası sularda çarpıştı
Çin’e ait iki gemi uluslararası sularda çarpıştı

Çarpışmanın ardından batan balıkçı teknesinin 12 mürettebatından haber alınamıyor
Hamas'ın yeni Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Aruri oldu
Hamas'ın yeni Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Aruri oldu

Hamas kaynaklarından alınan bilgiye göre yapılan seçim sonucunda Aruri, Hamas'ın yeni Siyasi Büro Başkan Yardımcısı oldu
Kenya'da protestoler nedeniyle üniversite kapatıldı
Kenya'da protestoler nedeniyle üniversite kapatıldı

Nairobi Üniversitesi, protestoların kontrol altına alınamaması üzerine kapatıldı
Deyrizor'daki kanlı mücadelenin bedelini siviller ödüyor
Deyrizor'daki kanlı mücadelenin bedelini siviller ödüyor

Suriye'nin Irak sınırındaki Deyrizor'u DEAŞ'tan kurtarma gerekçesiyle operasyon düzenleyen taraflar, sivilleri mağdur ediyor
İbadi Fransa'ya gitti
İbadi, Fransa'ya gitti

IKBY'de uluslararası itirazlara rağmen 25 Eylül’de gerçekleşen bağımsızlık referandumuna ilişkin tartışmalar sürerken İbdai, Fransa Cumhurbaşkanı ile görüşmek üzere dün Fransa'ya gitti

Haberler

Çerkeslerden Rusya'ya protesto
Çerkeslerden Rusya'ya protesto






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 