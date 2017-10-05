14:38, 05 Ekim 2017 Perşembe

Arakan'daki son durum hakkında açıklama

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Bünyesinde Arakanlı Müslümanlara ait 61 topluluğu barındıran çatı kuruluş Arakan Rohingya Birliğinden (ARU) Arakan'daki son durum hakkında açıklama yapıldı.

Myanmar yönetiminin, Arakan'da Müslümanlara yönelik saldırıların sürdüğü Maungdaw, Buthidaung ve Rathidaung kentlerinde strateji değiştirdiğine işaret edilen açıklamada, "Myanmar hükümeti yetkilileri, son dönemde Maungdaw ve Buthidaung'da Arakanlı Müslümanlara ordu operasyonlarının sona erdiğini ve hayatlarını normal bir şekilde sürdürebileceklerini söyledi. Buna rağmen fanatik Budistler, polislerin himayesinde Arakanlı Müslümanlara yönelik saldırılarını arttırarak sürdürüyor." ifadelerine yer verildi.

"TECAVÜZ VAKALARINDA ARTIŞ YAŞANIYOR"

Açıklamada, Bangladeş'e geçen Arakanlı Müslümanların, Arakan'da güvenlik güçleri ve fanatik Budistlerce Müslüman kadınlara yönelik tecavüz vakalarında artış yaşandığını bildirdiğine dikkat çekildi.

Maungdaw'da durumun göreceli olarak iyileştiği belirtilen açıklamada, Buthidaung'da durumun çok daha kötüye gittiği, Rathidaung'da ise neredeyse hiç Arakanlı Müslüman kalmadığı kaydedildi.

Açıklamada, Arakan'daki köylerde kalan Arakanlı Müslümanların ciddi derecede gıdaya ihtiyacı bulunduğu, fanatik Budistlerin ise Arakanlı Müslümanlara gıda satmak isteyenlere engel olduğu vurgulandı.

MYANMAR VE ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Açıklamada, Myanmar yönetimine Birleşmiş Milletlerin (BM) eski Genel Sekreteri Kofi Annan liderliğindeki Arakan Danışma Komisyonunun tavsiyelerini tam olarak uygulaması, Arakanlı Müslümanların evlerine geri dönmeleri ve yok olan köylerini yeniden inşa etmeleri için izin vermesi, Myanmar güvenlik güçlerinin fanatik Budistlere sağladığı silah desteğini bırakması ve hukukun üstünlüğünü sağması, Arakan'daki şiddet olaylarının durdurularak sorumlularının adalete teslim edilmesi, bölgeye insani yardım ile basın mensuplarının erişiminin sağlaması, yanlış haberler yaymayı durdurması çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca uluslararası toplum, BM Güvenlik Konseyinde krize ilişkin etkili çözüm bulunması, insani yardım ile uluslararası basın ve BM heyetinin bölgeye erişiminin sağlanması, Arakanlı Müslümanlara vatandaşlık haklarının geri verilmesi konularında Myanmar hükümetine baskı uygulamaya davet edildi.