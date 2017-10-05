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AP, Kırım Tatarlarına yönelik zulmü kınadı
AP, Kırım Tatarlarına yönelik zulmü kınadı

AP, Rusya işgali altındaki Kırım'da Tatarlara yönelik zulmün kınandığı tarasıyı kabul etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Avrupa Parlamentosu (AP), Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'da Tatar halkına karşı yaptığı zulmü durdurmasını istedi.

Strazburg'da toplanan AP Genel Kurulu'nda, Kırım Tatarlarının durumu görüşüldü. Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcıları İlmi Ümerov ve Ahtem Çiygöz'e hapis cezası verilmesini eleştiren AP üyeleri, kararların insan haklarına aykırı olduğu gerekçesiyle geri alınmasını istedi.

Tatar liderlerinin derhal serbest bırakılmasını, gazeteci Mykola Semena hakkındaki tüm suçlamaların da düşürülmesini talep eden milletvekilleri, terör, bölücülük ve aşırıcılıkla ilgili yasaların uygulanmasının işgal altındaki Kırım'da insan hakları durumunda ciddi gerilemeye yol açtığını belirtti.

AP üyeleri ayrıca Kırım'ın ilhakının yasa dışı olduğunu, hem Rusya hem de Ukrayna tarafından imzalanan uluslararası ve Avrupa yasalarını ihlal ettiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından, Kırım'daki insan hakları ihlallerine dikkat çekilen ve Kırım Tatarlarına yönelik zulmün kınandığı tasarı oylanarak kabul edildi.

Bağlayıcılığı olmayan tasarıda, AB Konseyinden Ukrayna'yı, Uluslararası Adalet Divanında Rusya aleyhine açtığı "teröre destek verme, işgal altındaki Kırım'da Ukraynalılar ve Tatarlara yönelik ayrımcı uygulamada bulunmaya" ilişkin davasında desteklemesi istendi.

Rusya, 2014'te Ukrayna toprağı Kırım'ı ilhak etmiş, ardından da Kırım Tatar Meclisinin faaliyetlerine son vermişti.

Kırım'da faaliyet gösteren Rus mahkemeleri geçen ay Tatar liderler İlmi Ümerov'u 2 yıl, Ahtem Çiygöz'ü de 8 yıl hapse mahkum etmişti.



İlgili Konular Avrupa Parlamentosu Kırım Tatar Rusya
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