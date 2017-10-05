14:55, 05 Ekim 2017 Perşembe

Hindistan Cumhurbaşkanı Etiyopya'da





Müslümanlara karşı dini nefreti körükleyen bir gruba yakınlığıyla bilinen Hindistan Cumhurbaşkanı resmi ziyaret için Etiyopya'ya gitti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Hindistan Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind, resmi temaslarda bulunmak üzere Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'daki Uluslararası Bole Havalimanı'na geldi. Cumhurbaşkanı Kovind ve eşi Savita Kovind, Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome Wirtu ve eşi Meaza Abraham tarafından resmi törenle karşılandı. Kovind, Müslümanlara karşı dini nefreti körüklemekle suçlanan Hindu bir grup olan Ulusal Gönüllüler Birliğine (Rashtriya Swayamsevak Sangh) uzun süredir yakınlığıyla biliniyor.

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