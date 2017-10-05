YDS 2017 sonuçları açıklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 17 Eylül 2017 düzenlenen Yabancı Dil Sınavı sonuçları bugün açıklandı.
YDS sonbahar dönemi sınavı İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça dillerinden uygulanmıştı. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) başladı. Adaylar, sınava sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle https://ais.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilirler.
Edirne Belediye Başkanı Gürkan, "Selimiye Camisi silüeti ile ilgili yaptığımız bir simülasyonumuz var. Ruhsat verirken önce o simülasyona inşaatı koyuyoruz. Etkiliyor mu, etkilemiyor mu diye Selimiye aksını alıyoruz" dedi
HRÜ ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi iş birliğiyle oluşturulan Zeytin Gen Bahçesi'nde yetiştirilen 25 zeytin çeşidi koruma altına alınacak
Tartışmalı bağımsızlık referandumu sonrası Kuzey Irak'a yönelik yaptırımlara ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Bütün hava sahaları da kapatılacak uçuşlar zaten yasaklandı. Yakında sınırlar da kapatılacak. Ne yapacaksın?'' dedi.
Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptıkları belirlenen 18 Suriyeli Kırıkhan'da yakalandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 5 PKK'lı etkisiz hale getirilirken, 2 kişinin yakalanması için operasyon sürüyor
9 il ile KKTC'de düzenlenen operasyonda aralarında yarbay, üsteğmen, teğmen, astsubay, uzman çavuş ve askeri öğrencilerin bulunduğu 19 şüpheli yakalandı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca son 9 ayda yapılan denetimlerde, mevzuata aykırı ve ruhsatsız çalıştığı saptanan 78 kreşin kapatılması kararı alındı
Venezuela Bolivar Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki kar yağışının ardından Kars ve Ardahan'da hava sıcaklığı sıfırın altını gördü
Maliye ve Çalışma Bakanlıklarında FETÖ operasyonu başladı. Dördü çalışan toplamda 133 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine dün düzenlenen hava harekatında, PKK tarafından kullanılan silah mevzisi, barınak ile silah ve mühimmat depolarının imha edildiği bildirildi
Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı yakınlarında yürütülen tatbikat Iraklı askerlerin katılımıyla devam ediyor. Alana zırhlı araçlarla sevk edilen Türk ve Iraklı askerler, üçüncü kez gece tatbikatı yaptı
17-25 Aralık 2013 öncesi FETÖ şüphelisi polis müdürleri ve firari eski savcı Zekeriya Öz ile irtibatı tespit edilen ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ile görüştü