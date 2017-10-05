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Hatay'da 18 yabancı uyruklu yakalandı
Hatay'da 18 yabancı uyruklu yakalandı
arşiv

Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptıkları belirlenen 18 Suriyeli Kırıkhan'da yakalandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollarla geçtiği tespit edilen 18 yabancı uyruklu yakalandı.

Kırıkhan-Kumlu yolu üzerinde uygulama yapan polis ekipleri, şüphelendikleri 31 MA 147 plakalı kapalı kasa minibüsü durdurdu.

Araçta yapılan aramada, Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptıkları belirlenen 18 Suriyeli yakalandı.

Minibüsün sürücüsü Suriye uyruklu M.S. (33) gözaltına alındı.

Yabancı uyrukluların, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edileceği öğrenildi.



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