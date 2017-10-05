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Erdoğan: Bütün hava sahaları da kapatılacak
Erdoğan: Bütün hava sahaları da kapatılacak

Tartışmalı bağımsızlık referandumu sonrası Kuzey Irak'a yönelik yaptırımlara ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Bütün hava sahaları da kapatılacak uçuşlar zaten yasaklandı. Yakında sınırlar da kapatılacak. Ne yapacaksın?'' dedi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden bazı kanaat önderleriyle buluşmasında konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Haritaların yeniden masaya konulduğu bir sürecin içindeyiz. Bu dönemin parolası da böl parçala yönet hatta yut'' dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Ülkemizde ve bölgemizde çok önemli hadiselerin yaşandığı hassas bir dönemde bir kez daha sizlerle birlikte istişare etme ihtiyacı duyduk. İçinde bulunduğun kadim coğrafya sancılı çalkantılı bir dönemden geçiyor. Haritaların yeniden masaya konulduğu bir sürecin içindeyiz. Bu dönemin parolası da böl parçala yönet hatta yut. Küresel sömürge odaklarının yıllardır el attıkları her yerde başarıyla uyguladıkları bu taktik bir kez daha bölgemizde tedavüle konulmuştur. Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmaya çalışılan terör kantonları bu planın parçalarıdır. Tarih bir ibret vesikası olduğu kadar istikbalin de pusulasıdır.

Tarih ibret almayanlar için tekerrür eder ibret alanlar için etmez. Biz tüm imkanlarımızla geçmişteki hataların tekrarlanmaması için gayret göstermemiz gerekiyor. Bölgemize yönelik bu kanlı senaryonun önündeki en büyük engel hiç şüphesiz Türkiye'dir. Bu oyunun başarılı olabilmesi ancak Türkiye'nin zayıflamasına, tökezlemesine ve düşmesine bağlıdır. Çünkü güçlü Türkiye, 'Bölgesel huzur ve istikrarın güvencesi' demektir. Dış politikada etkin Türkiye, 'Kurulan tezgahları, sahiplerinin başına geçiren ülke' demektir.

15 Temmuz darbe girişiminin bir kısım failleriyle ilgili mahkeme kararını dün açıkladı. Bu dünya etme bulma dünyasıdır. Samimi olmazsan dürüst olmazsan bunun cezasını ama bu dünyada ama ebedi alemde muhakkak çekeceksin. Bunlar samimi değil dürüst değil. Mücadelemizi de sonuna kadar devam ettireceğiz. Hukuk yoluyla her türlü adımı atacağız.

Suriye'de ve Irak'ta oynanan bölme, parçalama, etnik ve mezhebi kışkırtma oyunlarının amacı, Türkiye'yi güneyden kuşatmaktır. Bu kuşatma faaliyeti sadece fiziki sınırlarımızdan ibaret de değildir. Burada ülkemizin içini de kapsayan büyük bir oyundan bahsediyorum. Allah'ın izni, milletimizin dirayetiyle, diğer saldırıları nasıl boşa çıkardıysak bu oyunu da bozacağız, hiç şüphem yok. Birileri çocukluk düşlerini gerçekleştirecek diye tüm bölgemizin ve ülkemizin güvenliğinin tehlikeye atılmasına müsaade edemeyiz. Referandum denilen olan bir sebeptir ama netice değildir netice bundan sonrasıdır. Burada iş bitmemiştir sadece başlamıştır.

Bir tarafından İran kuzeyinde Türkiye güneyinde Irak yönetimi batısında Suriye. Ne yapacaksın? Nereye gideceksin? Bütün hava sahaları da kapatılacak uçuşlar zaten yasaklandı. Yakında sınırlar da kapatılacak. Memurunun maaşını ödeyemiyordun bize geldin Başbakanlığım döneminde kendisine 2 milyar dolar kredi açtık. 'Bu benim çocukluğumun hayaliydi' diyor. Otur oturduğun yerde.''



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