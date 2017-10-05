GAP bölgesinin zeytin çeşitleri koruma altına alınıyor

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Harran Üniversitesi (HRÜ) ile Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliğinde yürütülen "Zeytin Gen Bahçesi Projesi" ile bölgede yetiştirilen zeytin çeşitleri koruma altına alınarak çoğaltılacak.
HRÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Mardin'de Deyrulzafaran Manastırı Bakım Onarım ve Yaşatma Derneğine ait bölgede oluşturulan Zeytin Gen Bahçesi'ne, fidan dikildi.
HRÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şerafettin Çelik, etkinlikte yaptığı konuşmada, farklı çeşitlerin birbirleriyle aşılanması nedeniyle orijinal ürün üretiminin azaldığını belirtti.
Çelik, "Üniversitemizin bu çalışması ve buna benzer çalışmalar bitki çeşitliliği ve ürün neslinin devamı açısından stratejik önem taşımaktadır. Endemik bitkiler dediğimiz bölgelere has bitkilerin tohumlarının yurt dışına çıkarılması yasaktır. Bunlar ülkelerin zenginlik kaynağıdır. Üniversite olarak gen kaynaklarımızı gelecek nesillerimize taşımak istiyoruz." ifadesini kullandı.
Proje yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Ebru Sakar da zeytinin ana yurdunun GAP bölgesi olduğunu ve özellikle Hatay, Mardin ve Kahramanmaraş arasında kalan bölgeden dünyaya yayıldığının kabul gördüğünü bildirdi.
Kaybolmaya yüz tutmuş zeytin çeşitlerini tekrar bölgeye kazandırmaya çalıştıklarını belirten Sakar, şunları kaydetti:
"Bu zeytin çeşitlerimizi çiftçiye ve ekonomiye kazandırmak amacıyla, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliğiyle, fidan üretimini artırmak, kolayca köklenen ancak bölgeye uyum sağlamayan çeşitlerin bölgeye girişini engellemek, çiftçimizin kendi fidanını üretmesini, yeni bahçeler tesis etmesini, arı fidanlarla daha kaliteli ve verimli ürün almasını sağlamak için çalışmalar yaptık. Zeytin Gen Bahçesi'ne 17 çeşit zeytin fidanı diktik. Siirt, Şırnak ve Adıyaman bölgesinde tespit ettiğimiz zeytin verim ve çeşitliliğine zenginlik katacak çeşitlerimizi de yakın zaman içinde bulup ekimini yapacağız. Bölgeye has 25 çeşit zeytinle çiftçilerimizin ekonomik anlamda yüzünü güldüreceğiz."
Edirne Belediye Başkanı Gürkan, "Selimiye Camisi silüeti ile ilgili yaptığımız bir simülasyonumuz var. Ruhsat verirken önce o simülasyona inşaatı koyuyoruz. Etkiliyor mu, etkilemiyor mu diye Selimiye aksını alıyoruz" dedi
HRÜ ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi iş birliğiyle oluşturulan Zeytin Gen Bahçesi'nde yetiştirilen 25 zeytin çeşidi koruma altına alınacak
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