16:21, 05 Ekim 2017 Perşembe

Selimiye Camisi'nin silüetini bozan yapılara izin yok

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Selimiye Camisi'nin silüetini bozan yapılara izin verilmediğini bildirdi.

Gürkan, kentsel dönüşüme ilişkin belediyede düzenlediği basın toplantısında, Selimiye Camisi'nin silüetini korumanın kendileri için önemli olduğunu söyledi.

Belediyede bir simülasyon hazırlandığını, ruhsat için getirilen inşaat projelerinin öncelikle burada incelendiğini anlatan Gürkan, "Selimiye Camisi silüeti ile ilgili yaptığımız bir simülasyonumuz var. Ruhsat verirken önce o simülasyona inşaatı koyuyoruz. Etkiliyor mu, etkilemiyor mu diye Selimiye aksını alıyoruz. Selimiye Camisi'nin silüeti birinci etken, rüzgar koridorları, nefes alması, yollar tüm bunları hesaplayarak planlayacağız." diye konuştu.

Selimiye Camisi'nin silüetini bozan yapılara izin verilmediğini ve verilmeyeceğini vurgulayan Gürkan, 1. Murat, Koca Sinan ve Fatih mahallelerinin büyük bölümünde yapılacak yerinde kentsel dönüşümde de buna dikkat edeceklerini kaydetti.

Kentsel dönüşüm kapsamında, yapı stokları eskimiş yaklaşık bin 500 dönümlük alanda çalışma yapılacağını anlatan Gürkan, "Vatandaşlarımızı yıllardır yaşadığı komşuluk ilişkilerinin olduğu, çocuklarının doğduğu bölgeden koparmadan daha konforlu ama hepsinden önemlisi, sağlam ve deprem yönetmeliklerine uygun meskenlerde oturtmak temel hedefimiz." diye konuştu.

Kentsel dönüşümle yeşil alanların artacağını dile getiren Gürkan, yeni yapıların günümüz şartlarında, teknolojiye uygun dizayn edileceğini aktardı.

Apartman sığınaklarının kaçak iş yerine dönüştürülmesinin de önüne geçileceğini belirten Gürkan, çalışmaların 2018'in yaz aylarında başlayabileceğini kaydetti.

Toplantıya katılan 1. Murat Mahallesi sakini Perihan Balkan, yaklaşık 40 yıldır aynı evde oturduğunu söyledi. Yıllardır evine tadilatlar nedeniyle masraf yaptığını dile getiren Balkan, "Kentsel dönüşümün yararlı olacağını düşünüyorum." dedi.

Mehmet Ali Balkan da eski evlerinin yenilenmesinin mutluluk verici olduğunu ifade etti. Balkan kentsel dönüşümün, kentin tarihi yapısı dikkate alınarak yapılmasının önemli oduğunu kaydetti.