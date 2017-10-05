17:13, 05 Ekim 2017 Perşembe

Pakistan'da intihar saldırısı: 12 ölü





Belucistan eyaletindeki bir türbede meydana gelen canlı bomba saldırısında biri polis 12 kişi hayatını kaybetti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde bir türbede meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 12 kişi öldü. Yerel emniyet kaynaklarından yapılan açıklamada, Cal Magsi bölgesindeki Fatihpur Türbesi'nde çok sayıda kişinin bulunduğu sırada düzenlenen intihar saldırısında biri polis 12 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi. Yetkililer, saldırganın türbeye girmeye çalıştığını ancak güvenlik güçlerince kapıda durdurulduğunu ve patlamının bu sırada meydana geldiğini bildirdi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi, yaralılar hastanelere kaldırıldı.

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