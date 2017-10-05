17:39, 05 Ekim 2017 Perşembe

Hindistan Etiyopya'ya 95 milyon dolarlık enerji kredisi verecek





Hindistan Cumhurbaşkanı Kovind, Hindistan'ın enerji sektörünü geliştirmek üzere Etiyopya'ya elektrik nakil hattında kullanılması amacıyla 95 milyon dolarlık kredi vereceklerini açıkladı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Hindistan Cumhurbaşkanı Shri Ram Nath Kovind, enerji sektörünü geliştirmek amacıyla Etiyopya'ya 95 milyon dolarlık enerji kredisi vereceklerini bildirdi. Cumhurbaşkanı Kovind, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Etiyopya'da mevkidaşı Mulatu Teshome Wirtu ile görüştü. Başkent Addis Ababa'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya gelen iki lider, ülkeler arasında başta ticaret ve iletişim olmak üzere çeşitli anlaşmalara imza attı. Daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyen liderlerden Shri Ram Nath Kovind, Hindistan'ın enerji sektörünü geliştirmek üzere Etiyopya'ya elektrik nakil hattında kullanılması amacıyla 95 milyon dolarlık kredi vereceklerini açıkladı. Cumhurbaşkanı Kovind ayrıca, iki ülke arasındaki ticari ve insani ilişkilerin geliştirilmesi için daha yakın çalışmaya devam edeceklerini aktardı. Hindistan Cumhurbaşkanı Shri Ram Nath Kovind'in Etiyopya'yı ziyareti, 40 yıldır bu düzeyde yapılan ilk ziyaret olma özelliği taşıyor.

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