17:48, 05 Ekim 2017 Perşembe

Avusturya'da burka yasağı sokak sanatçılarını da etkiledi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Avusturya'da 1 Ekim'de yürürlüğe giren "burka yasağı", başkent Viyana'nın önemli caddelerindeki müzisyenleri de olumsuz etkiledi.

Ülkenin en eski alışveriş caddesi Mariahilfer'de at maskesi takarak sokak müziği icra eden üç Romanya vatandaşı, Viyana polisi tarafından ay başında yürürlüğe giren burka yasağı nedeniyle yüzlerini açmaları ve maske olmadan gösteri yapmaları konusunda uyarıldı.

İsimlerini vermek istemeyen müzisyenler, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, yıllardır caddelerde gösteri yaparak ailelerini geçindirdiklerini, turistlerin ve vatandaşların bu kullandıkları maskelerden dolayı kendilerine ilgi gösterdiğini söyledi.

Maskesiz gösteri yaptıklarında kazançlarının düştüğünü ifade eden müzisyenler, yasak kapsamına alınmalarının doğru olmadığını belirtti.

Topluma açık yerlerde yüzün tanınmayacak şekilde tekstil ya da maske, kask gibi unsurlarla örtülmesini yasaklayan kanun, ülkede yaşayan yerleşik yabancılar başta olmak üzere, Avusturya'ya gelecek turist, Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi, OPEC, AGİT gibi kurumlarda çalışan bürokratları da kapsıyor.

Burka yasağına uymayanlar 150 avro para cezasına çarptırılacak ve yüzünü açmamakta direnenler kimlik tespiti yapılmak üzere polis merkezlerine götürülebilecek.

Burka yasağı, Dışişleri ve Entegrasyon Bakanı Sebastian Kurz tarafından uyum yasası kapsamında tasarılaştırılarak hükümet programına alınmış, daha sonra mecliste yapılan oylamayla kanunlaştırılmıştı.