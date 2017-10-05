Denizli'de deprem

Selimiye Camisi'nin silüetini bozan yapılara izin yok

Edirne Belediye Başkanı Gürkan, "Selimiye Camisi silüeti ile ilgili yaptığımız bir simülasyonumuz var. Ruhsat verirken önce o simülasyona inşaatı koyuyoruz. Etkiliyor mu, etkilemiyor mu diye Selimiye aksını alıyoruz" dedi