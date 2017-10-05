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19:46, 05 Ekim 2017 Perşembe
Asya
Güncelleme: 18:17, 05 Ekim 2017 Perşembe

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Kanada'dan Arakan'a 3 milyon dolarlık insani yardım
Kanada'dan Arakan'a 3 milyon dolarlık insani yardım

Kanada, Myanmar'ın Arakan bölgesindeki insani krizden etkilenenler için 3 milyon dolarlık insani yardımda bulundu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kanada, Myanmar'ın Arakan bölgesindeki insani krizden etkilenenler için 3 milyon dolarlık insani yardımda bulundu.

Uluslararası Kalkınma Bakanı Marie-Claude Bibeau, yaptığı yazılı açıklamada, Arakan'daki krizden etkilenenler ve Bangladeş'e sığınan Arakan Müslümanlarına yardım amaçlı 3 milyon dolarlık ilave kaynak ayırdıklarını belirtti.

Ülkesinin, yerinden olmuşların kritik barınma ve sağlık ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Birleşmiş Milletler'in (BM) yardım çağrısına yanıt verdiğini ifade eden Bibeau, yardımın büyük çoğunluğunun savunmasız kadın ve çocukların ihtiyaçlarında kullanılacağını kaydetti.

Bakan Bibeau, "Myanmar'daki yetkilileri, tüm sivilleri devam eden şiddetten korumak için önlemler almaya çağırıyoruz. Myanmar'daki BM ve insani yardım örgütlerinin insani yardım çalışmalarının engellenmemesini istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Arakan'daki şiddet nedeniyle Bangladeş'e sığınan kadın ve çocuk sayısında önemli artış yaşandığına dikkat çekilen açıklamada, Bangladeş'te barınak bulmanın zorlaştığı kaydedildi.

Açıklamada, yardımın Myanmar’dan kaçmak zorunda kalanların barınma, korunma, sağlık, temiz su ve temel ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacağı ifade edilerek, yardımın Sınır Tanımayan Doktorlar, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve Uluslararası Göç Örgütü gibi uluslararası kuruluşlarca dağıtılacağı bilgisi paylaşıldı.

Kanada, geçen ay Myanmar’daki insanlık krizinden etkilenen ve Bangladeş’e sığınan Arakan Müslümanları için 2.5 milyon dolarlık insani yardımda bulunmuştu.



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