Putin ve Kral Selman arasında 14 anlaşma imzalandı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye’de önceliğin terörle mücadeleolduğu konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz’in hemfikir olduğunu söyledi.
Putin ile Kral Selman’ın Kremlin Sarayı'ndaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, iki liderin görüşmesindeOrtadoğu’daki gelişmelerin etraflıca ele alındığını belirtti.
Taraflar arasında özellikle Suriye, Irak, Yemen ve Basra Körfezi’ndeki gelişmelerin görüşüldüğünü anlatan Lavrov, "Putin ile Selman, Suriye’de önceliğin terörle mücadele olduğu konusunda aynı görüşte. Elbette, terörizmle mücadele aynı zamanda aşırılıkçı ideolojiyle de mücadele anlamına geliyor." dedi.
Suudi yetkilileri, Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi nezdinde değerlendirilen yaklaşımları hakkında bilgilendirdiklerini de kaydeden Lavrov, "Kral Selman, Rusya’nın Astana görüşmeleri kapsamında Suriye krizinin çözümüne yönelik çabalarını desteklediğini söyledi. Rusya da Riyad’ın Suriye’deki muhalif grupları birleştirme gayretlerini destekliyor.” diye konuştu.
Rusya ve Suudi Arabistan liderleri arasında sona eren görüşmenin ardından enerji, tarım, savunma sanayi ve altyapı alanları başta olmak üzere 14 anlaşma imzalandı.
Rusya Başbakan Yardımcısı Dimitriy Rogozin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan’ın Rusya tarafından üretilen S-400 hava savunma sistemlerine ilgi gösterdiğini belirterek, "Ancak bu konuda nihai bir karar alınmadı." dedi.
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