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FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada 5 tutuklama
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada 5 tutuklama
Foto: Arşiv

Sivas merkezli 19 ilde, FETÖ soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 2 üsteğmen, 1 teğmen ve 2 astsubay tutuklandı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Sivas merkezli 19 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen muvazzaf 8 askerden 5'i tutuklandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, örgütün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 8'inin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2 üsteğmen, 1 teğmen ve 2 astsubay tutuklandı, 2 üsteğmen ile 1 astsubay ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Gözaltındaki 4 asker ve 1 polisin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürdürülüyor.

Sivas Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Sivas merkezli İstanbul, Ankara, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Mardin, Şanlıurfa, Erzurum, Ağrı, Kars, Şırnak, Kilis, Gaziantep, Giresun, İzmir, Tekirdağ, Elazığ ve Hakkari'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çeşitli rütbelerdeki muvazzaf 36 asker ve 1 polis memuru gözaltına alınmıştı. Daha önce adliyeye sevk edilen 2 binbaşı, 3 yüzbaşı, 2 üsteğmen ve 6 astsubay tutuklanmış, 1 yarbay, 1 teğmen, 9 astsubay ile 1 uzman çavuş ise adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. Adli kontrol kararıyla serbest bırakılan 1 astsubay ek ifade için yeniden gözaltına alınmıştı.

Adresinde bulunamayan 1 zanlı ise aranıyor.



İlgili Konular FETÖ/PDY soruşturması 15 Temmuz darbe girişimi
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