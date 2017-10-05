ABD öncülüğündeki koalisyondan Havice açıklaması

Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, "ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon, Irak hükümeti ve Irak güvenlik güçlerini Havice'de bugün DEAŞ'a karşı kararlı ve hızlı şekilde elde ettikleri zaferlerinden dolayı kutluyor." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, Havice operasyonunun 14 gün sürdüğü ve operasyon sırasında binden fazla DEAŞ mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğu kaydedildi.
Açıklamada ayrıca, değerlendirmelerine yer verilen koalisyonun yeni komutanı Korgeneral Paul E. Funk II, Irak ordusunun oldukça profesyonelce savaştığını ve kentteki sivillerin korunmasına özen gösterildiğini belirtti.
Korgeneral Funk, Havice'nin, yerel ve sivil makamlar ile güvenlik birimlerine teslim edileceğini kaydetti.
Funk, "Bu zafer biz birlikteyken daha güçlü olduğumuzu gösterdi. Koalisyon DEAŞ'ı yenme görevine devam ederken önümüzdeki çetin savaşlarda müttefiklerine yardım etmeye hazırdır." ifadesini kullandı.
Açıklamada, Havice'nin alınması terör örgütü DEAŞ'ın Irak'taki varlığına büyük bir darbe olarak nitelenirken, Irak ordusunun aynı zamanda Enbar ilinin Ana, Reyhana ve Akaşat ilçelerini de aldığı belirtildi.
Irak ordusunun bugüne kadar dört milyondan fazla kişiyi DEAŞ'tan kurtardığı vurgulanan açıklamada, Irak'ta DEAŞ'ın bir zamanlar kontrol ettiği 41 bin 500 kilometrekarelik alanın örgütten temizlendiği bilgisine de yer verildi.
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