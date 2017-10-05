Güncelleme: 19:26, 05 Ekim 2017 Perşembe

Yolcu otobüsünde 139 kaçak göçmen yakalandı





Sivas'ın Suşehri ilçesinde durdurulan bir yolcu otobüsünde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 139 kaçak göçmen yakalandı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi H.İ. (47) yönetimindeki 34 LA 0621 plakalı yolcu otobüsü, Sivas-Tokat Karayolu'nun Suşehri ilçesi yakınlarındaki polis kontrol noktasında durduruldu. Otobüste arama yapan polis ekipleri, araçta yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 139 yabancı uyruklu bulunduğunu tespit etti. Ağrı'dan İstanbul'a gitmek üzere yola çıktıkları öğrenilen Afganistan ve Pakistan uyruklu kaçak göçmenler uygulama noktasında bir süre bekletildi. Daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen kaçak göçmenlere polis ekipleri tarafından yemek, su ve ayran ikram edildi. Otobüs şoförü H.İ. polis ekiplerince gözaltına alındı. Kaçak göçmenlerin, işlemlerinin ardından Sivas Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.