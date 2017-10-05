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22:40, 05 Ekim 2017 Perşembe
Avrupa
Güncelleme: 20:35, 05 Ekim 2017 Perşembe

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Yunanistan yaklaşık 14 bin göçmeni iade etti
Yunanistan yaklaşık 14 bin göçmeni iade etti

Atina yönetimi, bin 598'i eylül ayında olmak üzere, 2017 yılında toplam 13 bin 980 göçmeni ülkelerine geri gönderdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Yunanistan'ın 2017 yılında toplam 13 bin 980 göçmeni ülkelerine geri gönderdiği bildirildi.

Yunan emniyet birimleri, eylül ayında çeşitli uyruklardan bin 598 göçmenin ülkelerine geri gönderildiği, yılbaşından bu yana ülkelerine iade edilen göçmen sayısının 13 bin 980'e ulaştığını açıkladı.

Eylül ayında ülkelerine iade edilen göçmenlerin bin 8'inin Arnavutluk, 185'inin Pakistan, 90'ının Irak, 61'inin Gürcistan, 54'ünün Cezayir, 32'sinin Fas ve 30'unun İran uyruklu olduğu kaydedildi.

İade edilenlerin bir kısmının Yunan emniyet birimleri tarafından sınır dışı edildiği belirtilen açıklamada, bir kısmının ise Uluslararası Göç Örgütü (IOM) gönüllü geri dönüş programları yoluyla olduğuna işaret edildi.

Yunanistan Göç Politikaları Bakanlığı verilerine göre, ülkede 60 binin üzerinde sığınmacı bulunuyor. Sığınmacıların yaklaşık 14 bini ise Türkiye-Avrupa Birliği göçmen mutabakatı kapsamında ülkeye giriş yaptıkları adalarda tutuluyor.

Öte yandan, AB'nin yeniden yerleştirme programları kapsamında Yunanistan'dan bugüne kadar 20 binin üzerinde sığınmacı Avrupa ülkelerine gönderildi.

AB Komisyonu, iki yıllık program kapsamında Yunanistan ve İtalya'dan 160 bin sığınmacının alınmasını taahhüt etmiş ancak eylül ayında sona eren programla sadece 29 bin sığınmacı çeşitli AB ülkelerine yerleştirilmişti.



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Avrupa Haberleri
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