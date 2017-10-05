22:52, 05 Ekim 2017 Perşembe

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de Melih Gökçek ile görüştü





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile görüştü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, istifası gündeme gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Melih Gökçek görüşmesi saat 22.50 sularında sona erdi. Beştepe’deki görüşme Melih Gökçek’in isteği üzerine gerçekleştiği öğrenildi. Melih Gökçek’in İran ziyareti öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan randevu istediği belirtildi. GÖRÜŞME SONRASI GÖKÇEK'TEN AÇIKLAMA Görüşme sonrası Melih Gökçek sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Gökçek, "Dün gece Sayın Cumhurbaşkanımdan randevu talep etmiştim. Bu gece görüştük. Sayın Cumhurbaşkanıma Külliye'nin karşısına yapılacak müze ile ilgili projenin tüm detaylarını sundum. Ayrıca Büyükşehir'in devam eden projeleri konusunda çeşitli bilgiler verdim. Kamuoyunun bilgisine." mesajını paylaştı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.