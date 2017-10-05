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01:17, 06 Ekim 2017 Cuma
Amerika
Güncelleme: 23:25, 05 Ekim 2017 Perşembe

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Pentagon, Bağdadi'nin yaşadığına inanıyor
Pentagon, Bağdadi'nin yaşadığına inanıyor

Pentagon sözcülerinden Pahon "ABD istihbarat kurumları,Bağdadi'ye ait olduğu iddia edilen ses kaydının gerçek olduğunu belirledi. Mantıken Bağdadi'nin en azından ses kaydının alındığı yakın zamanlara kadar yaşadığının göstergesidir." dedi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'ye ait olduğu öne sürülen ses kaydını incelediklerini ve gerçekliğini tespit ettiklerini duyurdu.

Pentagon Ortadoğu Masası sözcülerinden Eric Pahon, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu ses kaydı üzerinde yapılan incelemelerin Bağdadi'nin yaşadığını gösterdiğini söyledi.

Pahon, "ABD istihbarat kurumları Ebubekir el-Bağdadi'ye ait olduğu iddia edilen ses kaydının gerçek olduğunu belirledi. Mantıken bu da Bağdadi'nin en azında ses kaydının alındığı yakın zamanlara kadar yaşadığının göstergesidir." dedi.

"YERİNİ HERKESTEN ÇOK BİLMEK İSTİYORUZ"

Amerikan istihbaratının ses kaydının nerede alındığını tespit edip etmediğine yönelik soruları cevaplamaktan kaçınan Pahon, "Yerini herkesten çok bilmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Geçen ay Bağdadi'ye ait olduğu ileri sürülen 46 dakikalık bir ses kaydı yayınlanmıştı. Kayıttaki kişinin yakın zamana ait bazı gelişmelere atıfta bulunması kaydın eski olmadığı yorumlarına neden olmuştu.

Pentagon da bu kaydı incelemeye aldığını bildirmişti.

Kayıtta konuşan kişi, Kuzey Kore'nin ABD ve Japonya'ya yönelik tehditleriyle Türkiye, İran ve Rusya'nın Kazakistan'ın başkenti Astana'da öncülük ettiği Suriye görüşmelerine de değiniyordu.



İlgili Konular Pentagon Bağdadi DEAŞ ABD
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