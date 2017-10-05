Tunus'ta yerel seçim tarihi belli oldu

Tunus'ta Yüksek Seçim Komisyonu (YSK) geçici başkanı Enver bin Hasan,hükümet ve siyasi partilerin temsilcileriyle gerçekleştirdiği toplantının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, komisyonun yerel seçimlerin 25 Mart 2018'de yapılmasını kararlaştırdığını duyurdu.
Komisyonun, "takvimi belirlemek, tarihi açıklamak ve gerekli hazırlıkları yapmakla" yükümlü olduğuna işaret eden Hasan, bu durumun komisyonun seçim tarihi için siyasi partilerle ve Sivil Toplum Kuruluşlarıyla istişare yapmasına engel olmadığını aktardı.
Seçim takvimine ilişkin detayların daha sonra resmi gazetede yayımlanacağına değinen Hasan, 2-9 Ocak 2018 tarihinde aday başvurularının kabul edileceğini, 3-23 Mart tarihleri arasında kampanya döneminin gerçekleşeceğini, 25 Mart'ta da genel oy verme işleminin yapılacağını, sonuçların ise 28 Mart tarihinde açıklanacağını belirtti.
Tunus'ta devrimden sonraki ilk yerel seçimlerin 17 Aralık 2017'de yapılması gerekiyordu ancak bazı siyasi partilerden gelen itirazlar üzerine seçimler ertelenmişti. İtiraz eden partiler, yerel yönetimler yasasında reform eksikliği, YSK'da başkanlık makamı dahil idari boşluğun olduğuna işaret edilmişti.
Tunus'ta YSK başkanı ve yardımcısı mayıs ayında siyasi baskı gerekçesiyle görevinden istifa etmişti. Tunus parlamentosu, geçen ay istifa edenlerin yerine üyelik seçimi için toplanma kararı almıştı ancak parlamentoda YSK başkanlık seçimi için oy çoğunluğu sağlanamamıştı.
Tunus'ta sebze meyve sattığı arabasına el konulan üniversite mezunu seyyar satıcı Muhammed Buazizi'nin 17 Aralık 2010'da yönetime tepkisini ifade etmek için kendisini yakmasının ardından patlak veren gösteriler, 23 yıldır iktidarda olan Zeynel Abidin bin Ali'nin 14 Ocak 2011'de ülkeyi terk etmesiyle sonuçlanmıştı.
Tunus'ta devrimden sonra gerçekleşecek ilk yerel seçimlerin 25 Mart 2018 tarihinde yapılacağı açıklandı
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