Rotterdam'da Türk kökenli Özan 'yılın ilkokul öğretmeni' seçildi

Hollanda'da Rotterdam Belediyesi ve okul yönetimlerinin ortaklaşa düzenlediği, kentin en iyi eğitmenlerinin belirlendiği yarışmada 5 bin 800 kişi, 295 aday arasından destekledikleri isme organizasyonun resmi internet sitesinden oy verdi.
Öğretmenlerin 6 kategoride rekabet ettiği yarışmanın jürisi, her kategoride en çok oy alan 3 adayla görüşerek birinciyi belirledi.
Türk kökenli Semihanur Özan, "yılın ilkokul öğretmeni" seçildi.
Özan, yaptığı açıklamada, birinci seçildiği için çok mutlu olduğunu, işini ve öğrencilerini çok sevdiğini söyledi.
Türkiye'de tasarlanarak geliştirilen "Kaplan MT" tankı, Endonezya'da görücüye çıktı
Hollanda'nın Rotterdam kentindeki İslam okulu İbni Sina'da ders veren Türk asıllı Semihanur Özan, "yılın ilkokul öğretmeni" seçildi
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Müftüoğlu, ABD Büyükelçiliğinin, terörle bağlantılı suçlardan tutuklanan M.T'ye ilişkin açıklamasıyla ilgili "Söz konusu kişi, ABD Konsolosluğunun resmi listesinde kayıtlı personeli değildir" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile görüştü
Daha önce Azerbaycan'ın Washington Büyükelçiliği ve NATO Daimi Temsilciliği görevlerini yürüten Hazar İbrahim, Ankara Büyükelçisi oldu
Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM İçişleri Komisyonunda kabul edildi.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde durdurulan bir yolcu otobüsünde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 139 kaçak göçmen yakalandı.
Sivas merkezli 19 ilde, FETÖ soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 2 üsteğmen, 1 teğmen ve 2 astsubay tutuklandı.
THY'nin yetiştirilmek üzere ikinci pilot aday adayı ilanında yapılan değişiklikle, 'dil belgesi' olmayan adaylar da başvuru yapabilecek.
HSK''da FETÖ soruşturması kapsamında 39 hakim ve savcı daha meslekten ihraç edilerek FETÖ kapsamında meslekten ihraç edilen savcı ve hakim sayısı toplamda 4 bin 560'e ulaştı.
Karaman Karadağ'da sayıları kontrolsüz artarak 800'e ulaşan yılkı atlarının bir kısmı, turizm, spor, binicilik ve hobi gibi amaçlarla kullanılmak için uygun şartları taşıyanlara mikroçip takılarak verilecek.
Edirne Belediye Başkanı Gürkan, "Selimiye Camisi silüeti ile ilgili yaptığımız bir simülasyonumuz var. Ruhsat verirken önce o simülasyona inşaatı koyuyoruz. Etkiliyor mu, etkilemiyor mu diye Selimiye aksını alıyoruz" dedi
HRÜ ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi iş birliğiyle oluşturulan Zeytin Gen Bahçesi'nde yetiştirilen 25 zeytin çeşidi koruma altına alınacak
Tartışmalı bağımsızlık referandumu sonrası Kuzey Irak'a yönelik yaptırımlara ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Bütün hava sahaları da kapatılacak uçuşlar zaten yasaklandı. Yakında sınırlar da kapatılacak. Ne yapacaksın?'' dedi.
Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptıkları belirlenen 18 Suriyeli Kırıkhan'da yakalandı