Güncelleme: 02:25, 06 Ekim 2017 Cuma

Rotterdam'da Türk kökenli Özan 'yılın ilkokul öğretmeni' seçildi



Foto: Semihanur Ozan (Soldan ikinci)

Hollanda'nın Rotterdam kentindeki İslam okulu İbni Sina'da ders veren Türk asıllı Semihanur Özan, "yılın ilkokul öğretmeni" seçildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Hollanda'da Rotterdam Belediyesi ve okul yönetimlerinin ortaklaşa düzenlediği, kentin en iyi eğitmenlerinin belirlendiği yarışmada 5 bin 800 kişi, 295 aday arasından destekledikleri isme organizasyonun resmi internet sitesinden oy verdi. Öğretmenlerin 6 kategoride rekabet ettiği yarışmanın jürisi, her kategoride en çok oy alan 3 adayla görüşerek birinciyi belirledi. Türk kökenli Semihanur Özan, "yılın ilkokul öğretmeni" seçildi. Özan, yaptığı açıklamada, birinci seçildiği için çok mutlu olduğunu, işini ve öğrencilerini çok sevdiğini söyledi.

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