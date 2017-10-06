Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 6 Ekim 2017

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
1- Venezuela Devlet Başkanı Maduro Türkiye'de
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılayacak.
- Başbaşa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından Erdoğan ve Maduro, ortak basın toplantısı düzenleyecek.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuk Devlet Başkanı Maduro onuruna vereceği yemeğe Başbakan Binali Yıldırım da katılacak.
(Ankara/14.00/15.00/16.00/16.30)
- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Maduro ile görüşecek.
(TBMM/10.45)
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vatani görevini yapan oğlu Kerem Kılıçdaroğlu'nun yemin törenine katılacak.
(Sivas/10.00)
3- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak.
(Ankara/10.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Gebze Teknik Üniversitesi akademik yıl açılışı törenine iştirak edecek.
(Kocaeli /10.00)
2- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas Günleri etkinliğine katılacak.
(İstanbul /14.30)
3- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Afyon Kocatepe Üniversitesi akademik yıl açılış törenine ve Dünya Motokros Şampiyonası tanıtım toplantısına iştirak edecek.
(Afyonkarahisar/10.30/12.00)
4- CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/11.30)
EKONOMİ
1- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye-Venezuela İş Forumu'na katılacak.
(Ankara/18.00)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Rusya Başbakanı Dimitriy Medvedev'i kabul edecek.
(Moskova)
2- Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki gayrimeşru referandumun yansımaları izleniyor.
(Erbil)
3- Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik şiddet olayları takip ediliyor.
(Myanmar)
4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.
(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)
5- İspanya'nın Katalonya bölgesindeki yasa dışı referandum sonrası gelişmeler takip ediliyor.
(Barselona/Madrid)
KÜLTÜR SANAT
1- Güney Kore'nin onur konuğu olduğu 36. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nın detayları basın toplantısıyla paylaşılacak.
(İstanbul/11.00)
2- Kültür ve Turizm Bakanlığının davetlisi olarak yeni filmi "Secret Superstar"ın tanıtımı amacıyla Türkiye'ye gelen Bollywood yıldızı Aamir Khan, ANKAmall’da hayranlarıyla buluşacak.
(Ankara/18.00)
SPOR
1- A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 9. maçında Eskişehir'de İzlanda'yı konuk edecek.
(Eskişehir/21.45)
2- Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde D, G ve I gruplarında 9 karşılaşma yapılacak.
3- FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası, Hindistan'da başlayacak.
- Milli takım, B Grubu'ndaki ilk maçında Yeni Zelanda ile karşılaşacak.
(Navi Mumbai/14.30)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılayacak.
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşecek. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki gayrimeşru referandumun yansımaları izleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tahran'a giderek, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ile bir araya gelecek.
10. Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali'nin açılışı Grand Pera'da gerçekleştirilecek.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, İran'da resmi temaslarda bulunuyor.
26. Dönem 3. Yasama Yılı, TBMM Başkanı İsmail Kahraman başkanlığında toplanacak Genel Kurulda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açılış konuşmasıyla başlayacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde 10 Muharrem İftarı'na iştirak edecek. Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik şiddet olayları takip ediliyor.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki referandum sonuçları ve yansımaları izleniyor. AB devlet ve hükümet başkanları, dönem başkanı Estonya’nın başkenti Tallin’de düzenlenecek “Dijital Zirve”de bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'i resmi törenle karşılayacak.
Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların bulunduğu kampları ziyaret edecek, yapılan yardım çalışmalarını inceleyecek.
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek "2017-2018 Akademik Yılı Açılış Töreni"ne katılacak
Irak Federal Mahkemesinin anayasaya aykırı olduğunu açıkladığı ve Türkler ile Araplar'ın boykot ettiği Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) tartışmalı referandumu izleniyor. Almanya'da seçim sonuçları ve yansımaları takip ediliyor.
Almanya'da genel seçim takip ediliyor. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki referandum tartışmaları ve yansımaları izleniyor.
TBMM Genel Kurulu, Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresini görüşmek üzere olağanüstü toplanacak.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayı finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.
Erdoğan, Lotte New York Palace Otel'de ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek