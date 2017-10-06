09:17, 06 Ekim 2017 Cuma

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 6 Ekim 2017





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılayacak.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi 1- Venezuela Devlet Başkanı Maduro Türkiye'de - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılayacak. - Başbaşa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından Erdoğan ve Maduro, ortak basın toplantısı düzenleyecek. - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuk Devlet Başkanı Maduro onuruna vereceği yemeğe Başbakan Binali Yıldırım da katılacak. (Ankara/14.00/15.00/16.00/16.30) - TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Maduro ile görüşecek. (TBMM/10.45) 2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vatani görevini yapan oğlu Kerem Kılıçdaroğlu'nun yemin törenine katılacak. (Sivas/10.00) 3- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak. (Ankara/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Gebze Teknik Üniversitesi akademik yıl açılışı törenine iştirak edecek. (Kocaeli /10.00) 2- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas Günleri etkinliğine katılacak. (İstanbul /14.30) 3- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Afyon Kocatepe Üniversitesi akademik yıl açılış törenine ve Dünya Motokros Şampiyonası tanıtım toplantısına iştirak edecek. (Afyonkarahisar/10.30/12.00) 4- CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. (Ankara/11.30) EKONOMİ 1- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye-Venezuela İş Forumu'na katılacak. (Ankara/18.00)

DÜNYA-DİPLOMASİ 1- Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Rusya Başbakanı Dimitriy Medvedev'i kabul edecek. (Moskova) 2- Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki gayrimeşru referandumun yansımaları izleniyor. (Erbil) 3- Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik şiddet olayları takip ediliyor. (Myanmar) 4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor. (Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke) 5- İspanya'nın Katalonya bölgesindeki yasa dışı referandum sonrası gelişmeler takip ediliyor. (Barselona/Madrid) KÜLTÜR SANAT 1- Güney Kore'nin onur konuğu olduğu 36. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nın detayları basın toplantısıyla paylaşılacak. (İstanbul/11.00) 2- Kültür ve Turizm Bakanlığının davetlisi olarak yeni filmi "Secret Superstar"ın tanıtımı amacıyla Türkiye'ye gelen Bollywood yıldızı Aamir Khan, ANKAmall’da hayranlarıyla buluşacak. (Ankara/18.00) SPOR 1- A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 9. maçında Eskişehir'de İzlanda'yı konuk edecek. (Eskişehir/21.45) 2- Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde D, G ve I gruplarında 9 karşılaşma yapılacak. 3- FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası, Hindistan'da başlayacak. - Milli takım, B Grubu'ndaki ilk maçında Yeni Zelanda ile karşılaşacak. (Navi Mumbai/14.30)

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