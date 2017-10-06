BM ve Katolik Kilisesi, Kolombiya'daki ateşkesi izleyecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Kolombiya hükümeti ve Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) arasında ilan edilen ateşkesin izlenmesine onay verdi.
BM Kolombiya Misyonundan yapılan yazılı açıklamada, BMGK'nın, hükümet ve ELN arasında 4 Eylül'de ilan edilen ateşkesi, tarafların yanı sıra Katolik Kilisesinin temsilcilerinin de bulunduğu mekanizmaya dahil olarak izleyeceği belirtildi.
Ateşkesi izleme ve doğrulama faaliyetlerinin 9 Ocak 2018'e kadar devam edeceği kaydedilien açıklamada Kolombiya Devrimci Silahli Güçlerinin (FARC) silah bırakan militanlarının sivil hayata dönüş sürecini izleyecek gözlemci sayısının 70'e çıkarılacağı bilgisi paylaşıldı.
ELN, Kolombiya hükümeti ile vardığı ateşkes kapsamında, altyapılara yönelik saldırıları, çocuk kaçırmayı ve örgüte üye kazandırılmasını durdurmayı kabul etmişti. Kolombiya hükümeti de ELN mensuplarına insani yardım yapmayı kabul etmişti.
Ateşkes anlaşması, 1 Ekim'de yürürlüğe girecek, 2018'in ocak ayına kadar yürürlükte kalacak. Tarafların anlaşması durumunda ateşkes yenilenebilecek. Anlaşma, bağımsız gözlemciler, Birleşmiş Milletler (BM) ve Katolik Kilisesi tarafından tasdik edilecek.
ELN, Kolombiya hükümetinin anlaşmaya vardığı son isyancı grup olma özelliğini taşıyor. Kolombiya hükümeti ve örgüt, 24 Temmuz'da Ekvador'un başkenti Quito'da üçüncü tur görüşmelere başlamıştı. Tarafların 7 Şubat-6 Nisan ve 16 Mayıs-30 Haziran'da yaptıkları ilk iki görüşmeden, birlikte belirleyecekleri pilot bölgede mayın temizliği yapma kararı çıkmış, ateşkes sağlanması yönünde bir mutabakat sağlanamamıştı.
Kolombiya ve yaklaşık bin 500 militana sahip ELN arasındaki görüşmeler Ekvador, Şili, Küba, Venezuela, Norveç ile Brezilya'nın gözlemciliği ve garantörlüğünde yürütülüyor.
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BMGK'nın, hükümet ve ELN arasında 4 Eylül'de ilan edilen ateşkesi, tarafların yanı sıra Katolik Kilisesinin temsilcilerinin de bulunduğu mekanizmaya dahil olarak izleyeceği belirtildi.
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