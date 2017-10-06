Türkiye-Özbekistan heyetleri yeni yatırımları görüştü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk iş adamlarının Özbekistan'a daha fazla yatırım yapmak istediklerini belirterek, "Özbekistan'da yatırımcılarımızın geçmişte yaşadığı olumsuzlukları unutmak, yeni dönemde, yeni iş birliği ve yatırım alanlarına odaklanmak istiyoruz." dedi.
Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki heyet, TOBB'da Özbekistan Başbakan Yardımcısı Cemşit Kuçkarov ve beraberindeki heyetle yeni yatırım ve iş birliğini imkanlarını görüştü.
Rifat Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmada, TOBB olarak hem İslam coğrafyasına hem de Avrupa'daki odalara tecrübelerini aktardıklarına işaret ederek, Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası ile de çalışmaya hazır olduklarını söyledi.
Türkiye'nin Özbekistan ile kardeşliğin ötesinde bağlarının bulunduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Anadolu coğrafyasının mayası geçmişte Buhara'dan, Semerkant'tan, Taşkent'ten buraya gelen alimlerin eliyle yoğruldu. Burada oluşan kültür, onların bilgi ve emeğiyle ortaya çıktı. O yüzden, bizim için Özbekistan, Asya coğrafyasının kalbidir. Bugün de bu ortak coğrafyamızın huzuru ve refahı için Türkiye ve Özbekistan'ı iki kilit ülke olarak görüyoruz." diye konuştu.
Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Semerkant ziyaretini anımsatarak, en üst düzeydeki diyalog ortamı ve iyi işleyen ilişkilerin Türk iş dünyasına büyük bir motivasyon sağladığını dile getirdi.
Özbekistan ile karşılıklı ticareti artırmak istediklerinin altını çizen Hisarcıklıoğlu, "Geçtiğimiz 10 yılda ticaret hacmimiz üç kattan fazla artarak 1,2 milyar doları aştı ama bu rakamın potansiyelimizin çok altında olduğunu biliyoruz. Ticarette önemli konulardan biri gümrük geçişleri. Özellikle coğrafyamızda kara gümrük kapıları önem arz ediyor. Bu konuda TOBB olarak büyük tecrübemiz var. Dünyanın en hızlı çalışan ve en güvenli sınır kapılarını bir yıldan kısa sürede inşa edebiliyoruz. TOBB olarak bu tecrübemizi Özbekistan'a aktarmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Türk iş dünyasının yatırımlara odaklandığını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:
"Özbekistan'a daha fazla yatırım yapmak istiyoruz. Yatırımcılarımızın geçmişte burada yaşadığı olumsuzlukları unutmak, yeni dönemde, yeni iş birliği ve yatırım alanlarına odaklanmak istiyoruz. Turizm sektöründe büyük tecrübemiz var. Semerkant'taki 'Avrosiyob' ve Buhara'daki 'Buhara Palas' otellerinin yeniden yapılandırılması, Taşkent'teki 'Çimgan' dinlenme tesislerinin inşası Özbekistan'da turizm altyapısının geliştirilmesi açısından önemli adımlar olacaktır. Bu alanlardaki fırsatların da Türk yatırımcılarına anlatılması gerekir."
Özbekistan Başbakan Yardımcısı Cemşit Kuçkarov da iki ülke arasında samimi ilişkiler kurulduğuna işaret ederek, bunun ülkeler arasındaki ticaretin gelişmesi açısından önemli olduğunu söyledi.
Temasları sırasında yapıcı görüşmelerde bulunduklarını belirten Kuçkarov, Özbekistan'ın turizmini geliştirmek ve bu konuda Türkiye'yi örnek almak istediğini dile getirdi.
Kuçkarov, Özbekistan'ın Türkiye ile birçok sektörde iş birliğine hazır olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'nin bizim özellikle yap-işlet-devret projelerimize katılmasını bekliyoruz. Türkiye'nin bu alanda çok engin tecrübeleri var. Sizin önerilerinize açığız." ifadelerini kullandı.
Özbekistan'da yabancı yatırımların masraflarını azaltmaya çalıştıklarını anlatan Kuçkarov, Dünya Ticaret Örgütüne üyelik yolunda da adım attıklarını bildirdi.
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