Hindistan'da askeri helikopter düştü: 7 ölü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Hindistan'ın kuzeydoğusunda askeri helikopterin düşmesi sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Emniyetten yapılan açıklamada, Hindistan Hava Kuvvetlerine ait uçağın, Arunaçal Pradeş eyaletinin Tawang bölgesindeki dağlık alanda düştüğü belirtildi.
Kazada, helikopterde bulunan 7 kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çekilen açıklamada, kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.
Hindistan'da son zamanlarda sık sık helikopter kazaları yaşanıyor, hükümet kazaların insan ve teknik hatalarından kaynaklandığını belirtiyor.
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Hindistan Hava Kuvvetlerine ait helikopterin düşmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti
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