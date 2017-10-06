10:01, 06 Ekim 2017 Cuma

Hindistan'da askeri helikopter düştü: 7 ölü





Hindistan Hava Kuvvetlerine ait helikopterin düşmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Hindistan'ın kuzeydoğusunda askeri helikopterin düşmesi sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Emniyetten yapılan açıklamada, Hindistan Hava Kuvvetlerine ait uçağın, Arunaçal Pradeş eyaletinin Tawang bölgesindeki dağlık alanda düştüğü belirtildi. Kazada, helikopterde bulunan 7 kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çekilen açıklamada, kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğü kaydedildi. Hindistan'da son zamanlarda sık sık helikopter kazaları yaşanıyor, hükümet kazaların insan ve teknik hatalarından kaynaklandığını belirtiyor.

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