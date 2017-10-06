10:09, 06 Ekim 2017 Cuma

Türkiye Irak'a meteorolojik radar kuracak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türkiye ile Irak'ın meteoroloji ve meteorolojik araştırmalar alanlarında iş birliği yapmasına dair mutabakat zaptı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bağdat'ta imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı Arasında Meteoroloji ve Meteorolojik Araştırmalar Alanlarında Mutabakat Zaptı"nın onaylanması, Dışişleri Bakanlığının 17 Temmuz tarihli yazısı üzerine Bakanlar Kurulunca 15 Ağustos'ta kararlaştırıldı.

Mutabakat Zaptı'na göre, iki ülke, meteorolojik faaliyetlerin iyileştirilmesi için eşitlik, mütekabiliyet ve karşılıklı fayda esaslarına dayanarak, bilgi ve deneyim değişimi ile teknoloji transferi yoluyla iş birliği yapacak.

Türkiye ve Irak, erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi, Irak Meteoroloji Servisinin meteorolojik uygulama yazılımlarının kurulması konusunda desteklenmesi, Türk Meteoroloji Servisinin meteorolojik radar ve meteorolojik gözlem sistemleri konusundaki deneyiminin Irak’ta kurulacak benzer sistemler için aktarılması konularında beraber çalışacak. İki ülke arasında uzman değişimi de sağlanacak.