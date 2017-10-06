11:00, 06 Ekim 2017 Cuma

Orta Amerika'da tropikal fırtına: 22 ölü





Orta Amerika'da etkili olan tropikal fırtına Nate nedeniyle bölge ülkelerinde en az 22 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Orta Amerika'da, Nikaragua, Kosta Rika, Honduras ve El Salvador'da etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle en az 22 kişinin öldüğü ve kayıp 20 kişinin arandığını belirtildi. Aşırı yağış, heyelan ve seller nedeniyle yolların kapandığı, köprülerin yıkıldığı ve evlerin hasar gördüğü Orta Amerika ülkelerinde acil durum ilan edildi. ABD Ulusal Kasırga Merkezinden yapılan açıklamada fırtınanın, Honduras kıyılarından ayrıldığı, ABD'ye doğru ilerlediği vurgulandı. Yaz mevsimi sonundan bu yana üç büyük kasırga, Orta ve Kuzey Amerika'yı vurmuştu. Irma kasırgası, ABD tarihinin en büyük tahliyesine yol açmış, Florida'da nüfusun yaklaşık üçte biri (6,5 milyon kişi) için zorunlu tahliye kararı alınmıştı.

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