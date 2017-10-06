Orta Amerika'da tropikal fırtına: 22 ölü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Orta Amerika'da, Nikaragua, Kosta Rika, Honduras ve El Salvador'da etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle en az 22 kişinin öldüğü ve kayıp 20 kişinin arandığını belirtildi.
Aşırı yağış, heyelan ve seller nedeniyle yolların kapandığı, köprülerin yıkıldığı ve evlerin hasar gördüğü Orta Amerika ülkelerinde acil durum ilan edildi.
ABD Ulusal Kasırga Merkezinden yapılan açıklamada fırtınanın, Honduras kıyılarından ayrıldığı, ABD'ye doğru ilerlediği vurgulandı.
Yaz mevsimi sonundan bu yana üç büyük kasırga, Orta ve Kuzey Amerika'yı vurmuştu. Irma kasırgası, ABD tarihinin en büyük tahliyesine yol açmış, Florida'da nüfusun yaklaşık üçte biri (6,5 milyon kişi) için zorunlu tahliye kararı alınmıştı.
İHH, Suriye'deki savaştan kaçarak Lübnan'daki kamplarına sığınan 2 bin 500 Suriyeliye acil gıda yardımında bulundu.
Talabani’nin cenazesini taşıyan uçak Kuzey Irak'taki Süleymaniye’ye ulaştı
Orta Amerika'da etkili olan tropikal fırtına Nate nedeniyle bölge ülkelerinde en az 22 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Hollanda'da, iş koşullarının ve maaşlarının iyileştirilmesini isteyen binlerce öğretmen greve gitti.
Hindistan Hava Kuvvetlerine ait helikopterin düşmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti
BMGK'nın, hükümet ve ELN arasında 4 Eylül'de ilan edilen ateşkesi, tarafların yanı sıra Katolik Kilisesinin temsilcilerinin de bulunduğu mekanizmaya dahil olarak izleyeceği belirtildi.
Tunus'ta devrimden sonra gerçekleşecek ilk yerel seçimlerin 25 Mart 2018 tarihinde yapılacağı açıklandı
Pentagon sözcülerinden Pahon "ABD istihbarat kurumları,Bağdadi'ye ait olduğu iddia edilen ses kaydının gerçek olduğunu belirledi. Mantıken Bağdadi'nin en azından ses kaydının alındığı yakın zamanlara kadar yaşadığının göstergesidir." dedi.
Atina yönetimi, bin 598'i eylül ayında olmak üzere, 2017 yılında toplam 13 bin 980 göçmeni ülkelerine geri gönderdi
Katalonya özerk yönetiminde bağımsızlık yanlısı girişimlerden dolayı yaşanan gerginlik bölgedeki Türkler tarafından tedirginlikle takip ediliyor.
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Avrupa Parlamentosu, AB'de hapishanelerin aşırı kalabalık olduğuna dikkati çekerek, kötü koşulların radikalleşmeye yol açtığı uyarısında bulundu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Del Rio, göçmenlere vatandaşlık verilmesini öngören yasa tasarısının geçmesi için bir günlüğüne açlık grevine gidecek
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