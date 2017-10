11:04, 06 Ekim 2017 Cuma

İmam Hatip öğrencileri Harvard'dan ders alıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Üsküdar Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, dünyanın sayılı eğitim kurumlarından olan Harvard Üniversitesinden online ders alıyor.

Geçtiğimiz günlerde okul müdürlüğüne daha önce Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcılığı ile Avrasya Üniversitesi Rektörlüğü görevlerinde bulunan Prof. Dr. Aşkın Asan'ın geldiği Üsküdar Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Harvard Üniversitesi'nden online ders almaya başladı.

Okul Müdürü Prof. Dr. Asan, Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinin proje okullardan olduğunu hatırlatarak fen, sosyal bilimler ve dil alanlarında birçok proje ürettiklerini söyledi.

Bu projeler kapsamında öğrencilere Harvard Üniversitesinden online ders aldırdıklarını belirten Aşan, bu dersin öğrencilerin dil öğrenimine önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Dersin öğrenciler için farklı kazanımları olacağını ifade eden Asan, şunları kaydetti:

"Bu ders öğrencilerimize öncelikle İngilizcelerinin mükemmel seviyeye ulaşmasına yardımcı olacak. İlk alacakları ders bilgisayar bilimine giriş dersi. Bu dersle öğrencilerimiz kodlamayı öğrenecek. Bunun yanında öğrencilerimiz Harvard Üniversitesinden ders almış olacaklar. Bu da kredili bir ders ve şu an lisede okuyan öğrencilerimiz Harvard'da okudukları zaman bu derslerden muaf olacaklar. Öğrencilerimiz hiçbir şeyin imkansız olmadığını öğrenmiş olacaklar. Okullarımızda akıllı tahtalar ve öğrencilerimize dağıtılan tabletler var. Bunlar etkin kullanıldığında mesafelerin kısaldığını, imkansız olanların mümkün olduğunu da görmüş olacaklar."

Türkçe'nin ana dil olarak kendileri için önemli olduğunu dile getiren Asan, "Öğrencilerimiz ana dilleri Türkçe'nin yanı sıra İngilizce ve Arapça'yı da çok iyi öğreniyorlar. Boğaziçi Üniversitesi mezunu öğrencilerimiz öğrencilerimize İngilizceyi öğretiyorlar. Yine Arapça ile ilgili de yetkin öğretmenlerimiz bu dille ilgili detaylı bir eğitim veriyor." dedi.

Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Daimi Üyesi de olan Prof. Dr. Asan, New Jersey'deki koordinatörlüğünü üstlendiği "Maarif School" ile ortak projeler yürüteceklerini, öğrenci değişim projesi gerçekleştireceklerini kaydetti.

İngilizce öğretmeni Taner Baba, okulda dil sınıflarına uygulanan 10 saat İngilizce dersin yanı sıra 6 saat kurs programı uyguladıklarını söyledi.

Öğrencilere yoğunlaştırılmış bir İngilizce eğitimi verdiklerini ifade eden Baba, şunları aktardı:

"Bu yıl müdire hanımın desteği ve yönlendirmesi ile Harvard Üniversitesinden online olarak Bilgisayar Bilimine Giriş (Introduction to Computer Sciences) dersini alıyoruz. İnternet vasıtasıyla bilgiye ulaşım çok kolaylaştı. ABD’deki, İngiltere’deki bir derse erişim ciddi anlamda kolaylaştı. Kayıt yaptıktan sonra dersleri ciddi bir şekilde takip edip sene sonu sertifikayı almanız gerekiyor. Dönem sonunda siz de Harvard Üniversitesinden ders almış bir öğrenci oluyorsunuz. Öğrencilerimizin İngilizce dil becerisine dinleme, konuşma, yazma ve bunu bir üretime dökme anlamında katkı sağlıyor dersimiz. Derse gelmeden bilgisayar terimleriyle ilgili bir liste hazırlıyorlar. Dersin içerisinde o dinleme metinlerini not ediyorlar. Dersten sonra ise kelimeler ve dinledikleri ile kıyaslama yapıp not çıkarıyorlar. Önce hazırlık, dersin içeriği ve son olarak üzerinden geçme usulüyle öğrencilerimiz üç katlı bir öğrenme aşamasından geçiyorlar."

Online dersi alan 12. sınıf öğrencilerinden Efnan Sude Afşar, ise derslerden memnun olduklarını belirterek, "İngilizce derslerimiz vardı. Bunun üzerine Harvard’dan böyle bir ders almak bizim için büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Harvard’dan gelecekte ders almayı hayal edebilirdik ama lisede almayı hiç düşünmemiştik bile. Bu yüzden öğrenciler olarak heyecanlıyız. Dersler çok verimli geçiyor. Dersi online alsak da kendimizi Harvard’da sınıfta gibi hissediyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen yıl şubat ayında gerçekleşen Ensar Vakfı Olağan Genel Kurulunda akademisyenlere yönelik, "Biliyorsunuz imam hatiplerde proje okullarımız var. Bunlardan seçim yapmak suretiyle bazı profesörlerimiz, bazı doçentlerimiz, bazı yardımcı doçentlerimiz veya doktorasını yapmış hocalarımız acaba imam hatiplere müdür olmazlar mı?" çağrısında bulunmuştu.

Asan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına karşılık verip Milli Eğitim Bakanlığına başvurarak kısa süre önce Tenzile Erdoğan Kız İmam Hatip Lisesinde göreve başlamıştı.