11:15, 06 Ekim 2017 Cuma

Talabani'nin cenazesi bugün defnedilecek





Talabani’nin cenazesini taşıyan uçak Kuzey Irak'taki Süleymaniye’ye ulaştı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Eski Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Genel Sekreteri ve Eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani’nin cenazesi taşıyan uçak Kuzey Irak Süleymaniye Uluslararası havaalanına ulaştı. 3 Ekim’de Almanya’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Talabani’nin cenazesini karşılamak için havaalanı ve çevresinde büyük kalabalık oluştu. Eski Irak Cumhurbaşkanı’nın cenazesi Debaşan tepesine defnedilecek.

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