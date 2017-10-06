11:35, 06 Ekim 2017 Cuma

Lübnan'daki Suriyelilere acil yardım





İHH, Suriye'deki savaştan kaçarak Lübnan'daki kamplarına sığınan 2 bin 500 Suriyeliye acil gıda yardımında bulundu.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Ortadoğu Masası Koordinatörü Emre Kaya, yazılı açıklamasında, son olarak Lübnan’ın Baryas bölgesine sığınan 2 bin 500 Suriyeli mülteciye acil gıda yardımında bulunduklarını kaydetti. Suriyelilerin ülkelerindeki zulümden kaçarak Lübnan’da açlık ve fakirlikle boğuşmak zorunda kaldıklarını belirten Kaya, şunları kaydetti: "İHH olarak bugüne kadar dünyanın neresinde bir mazlum varsa onlara hayırseverlerimizin desteklerini ulaştırmaya çalıştık. Bugün de Suriye’den kaçmak zorunda kalarak Lübnan’a yerleşen 2 bin 500 kardeşimize acil yardım faaliyetlerimiz kapsamında gıda ulaştırdık. İnsanlığın görmezden geldiği, vatansızlık üzerine inşa edilen ve sonu gelmez acılarla boğuşan dul kadınlara, yetimlere ve yaşlı insanlara dünyanın neresinde olursa olsun İHH olarak yardım ulaştırmaya devam edeceğiz."

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