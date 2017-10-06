Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
14:07, 06 Ekim 2017 Cuma
Güncel
11:44, 06 Ekim 2017 Cuma

  • Paylaş
Muğla'da aranan 2 PKK'lı bulundu
Muğla'da aranan 2 PKK'lı bulundu

Muğla'da dünden beri aranan iki PKK ile sıcak temas yaşandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Muğla'nın Köyceğiz İlçesi'nde, PKK'nın sözde özel kuvvetlerine yönelik düzenlenen 'Fırtına operasyonu'nda dün 5 terörist öldürülmüştü. İHA ve helikopter desteğinde süren operasyonda dün kaçan 2 teröristle temas sağlandığı bildirildi. 

Dünkü çatışmanın yaşandığı Toparlar Şelalesi'nin 600 metre kuzebatısında çembere alınan 2 terörist ile çatışmanın sürdüğü öğrenildi.

Polis de Köyceğiz'in girişindeki kırsal Döğüşbelen Mahallesi ile çıkışındaki kırsal Zeytinalan Mahallesi'nde önlem alıp, araçları tek tek durdurup, arama yapıyor.

Muğla'da PKK yapılanmasına karşı dün yapılan operasyonda yakalanan 5 örgüt üyesinin ardından aramalara devam edilen iki PKK'lının bulunduğu, bölgede çatışma yaşandığı belirtildi.

 



İlgili Konular Muğla PKK
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Güncel Haberleri
İTO fütüristleri ağırlayacak
İTO, fütüristleri ağırlayacak

Dünyanın üç önemli fütüristi gelecek öngörülerini 11 Ekim'de 'futuristanbul'da açıklıyor
Ankara ve Balıkesir Belediye Başkanları hakkında açıklama
Ankara ve Balıkesir Belediye Başkanları hakkında açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı.
Muğla'da aranan 2 PKK'lı bulundu
Muğla'da aranan 2 PKK'lı bulundu

Muğla'da dünden beri aranan iki PKK ile sıcak temas yaşandı
İmam Hatip öğrencileri Harvard'dan ders alıyor
İmam Hatip öğrencileri Harvard'dan ders alıyor

Üsküdar Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Harvard Üniversitesinden online ders alıyor
FETÖ'nün quot hususi quot lerine operasyon
FETÖ'nün "hususi"lerine operasyon

İzmir merkezli 19 ilde düzenlenen operasyonda, örgütün emniyet ve TSK'daki mensuplarından sorumlu 23 zanlı yakalandı. Şüphelilerin, örgüte öğrencilik yıllarından itibaren girip daha sonra özel önemle yetiştirilen ve örgüt hiyerarşisinde "hususi" olarak anılan seviyeye ulaşmış kişiler olduğu belirtildi
İstanbul'a yağış uyarısı
İstanbul'a yağış uyarısı

Bugün havanın parçalı ve az bulutlu olacağı İstanbul'da yarın sağanak yağış bekleniyor.
Türkiye Irak'a meteorolojik radar kuracak
Türkiye Irak'a meteorolojik radar kuracak

Türkiye ile Irak meteoroloji alanında iş birliği yapacak
Türkiye-Özbekistan heyetleri yeni yatırımları görüştü
Türkiye-Özbekistan heyetleri yeni yatırımları görüştü

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Özbekistan'da yatırımcılarımızın geçmişte yaşadığı olumsuzlukları unutmak, yeni dönemde, yeni iş birliği ve yatırım alanlarına odaklanmak istiyoruz"
Türk Kaplanı' Endonezya'da boy gösterdi
'Türk Kaplanı' Endonezya'da boy gösterdi

Türkiye'de tasarlanarak geliştirilen "Kaplan MT" tankı, Endonezya'da görücüye çıktı
Rotterdam'da Türk kökenli Özan 'yılın ilkokul öğretmeni' seçildi
Rotterdam'da Türk kökenli Özan 'yılın ilkokul öğretmeni' seçildi

Hollanda'nın Rotterdam kentindeki İslam okulu İbni Sina'da ders veren Türk asıllı Semihanur Özan, "yılın ilkokul öğretmeni" seçildi
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye cevap
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye cevap

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Müftüoğlu, ABD Büyükelçiliğinin, terörle bağlantılı suçlardan tutuklanan M.T'ye ilişkin açıklamasıyla ilgili "Söz konusu kişi, ABD Konsolosluğunun resmi listesinde kayıtlı personeli değildir" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de Melih Gökçek ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de Melih Gökçek ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile görüştü
Aliyev Ankara'ya yeni büyükelçi atadı
Aliyev Ankara'ya yeni büyükelçi atadı

Daha önce Azerbaycan'ın Washington Büyükelçiliği ve NATO Daimi Temsilciliği görevlerini yürüten Hazar İbrahim, Ankara Büyükelçisi oldu
Nüfus Hizmetleri Kanunu İçişleri Komisyonunda kabul edildi
Nüfus Hizmetleri Kanunu İçişleri Komisyonunda kabul edildi

Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM İçişleri Komisyonunda kabul edildi.
Yolcu otobüsünde 139 kaçak göçmen yakalandı
Yolcu otobüsünde 139 kaçak göçmen yakalandı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde durdurulan bir yolcu otobüsünde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 139 kaçak göçmen yakalandı.
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada 5 tutuklama
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada 5 tutuklama

Sivas merkezli 19 ilde, FETÖ soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 2 üsteğmen, 1 teğmen ve 2 astsubay tutuklandı.

Haberler

Muğla'da bir PKK zanlısı gözaltında
Muğla'da bir PKK zanlısı gözaltında

Peşmerge kıyafetine linç girişimi...
Peşmerge kıyafetine linç girişimi






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 