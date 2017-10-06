11:44, 06 Ekim 2017 Cuma

Muğla'da aranan 2 PKK'lı bulundu





Muğla'da dünden beri aranan iki PKK ile sıcak temas yaşandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Muğla'nın Köyceğiz İlçesi'nde, PKK'nın sözde özel kuvvetlerine yönelik düzenlenen 'Fırtına operasyonu'nda dün 5 terörist öldürülmüştü. İHA ve helikopter desteğinde süren operasyonda dün kaçan 2 teröristle temas sağlandığı bildirildi. Dünkü çatışmanın yaşandığı Toparlar Şelalesi'nin 600 metre kuzebatısında çembere alınan 2 terörist ile çatışmanın sürdüğü öğrenildi. Polis de Köyceğiz'in girişindeki kırsal Döğüşbelen Mahallesi ile çıkışındaki kırsal Zeytinalan Mahallesi'nde önlem alıp, araçları tek tek durdurup, arama yapıyor. Muğla'da PKK yapılanmasına karşı dün yapılan operasyonda yakalanan 5 örgüt üyesinin ardından aramalara devam edilen iki PKK'lının bulunduğu, bölgede çatışma yaşandığı belirtildi.

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