11:56, 06 Ekim 2017 Cuma

Ankara ve Balıkesir Belediye Başkanları hakkında açıklama





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle: "Bazı basın yayın organlarının bugünkü haberlerinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dünkü kabul ve temaslarıyla ilgili olarak tamamen hayal ürünü iddialara yer verildiği gözlenmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, Ankara Büyükşehir Belediyesi Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Melih Gökçek’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde dün akşam kabul etmiş, ancak Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Edip Uğur ile herhangi bir görüşmesi olmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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